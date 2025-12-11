Доступніша "єОселя" для військових: мобілізовані зможуть оформити іпотеку під 3% – Свириденко

Житло за державною програмою пільгового іпотечного кредитування "єОселя" стане доступнішим для військовослужбовців. Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила у своєму Telegram-каналі, що уряд ухвалив рішення, яке дозволить військовим, що мобілізувалися, оформлювати іпотеку під 3% річних замість поточних 7%, пише УНН.

Таким чином створюємо рівні можливості - як для мобілізованих, так і для тих, хто служить за контрактом

Уряд також встановив чіткі ліміти на площу житла, аби програма зберігала свою соціальну орієнтованість. Обмеження складають до 115,5 квадратних метрів для квартири та до 125,5 метра для будинку.

За час роботи програми "єОселя" вже 21 864 українських родини отримали власну домівку, сумарно одержавши кредитів на 37,4 млрд грн. Зокрема, 6 438 військових та ветеранів змогли придбати житло завдяки цій іпотечній програмі.

За роки робити програми ми бачимо: попри війну, українці хочуть і готові купувати власне житло вдома – в Україні. Ми постійно оновлюємо умови програми під реалії часу