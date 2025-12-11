Доступніша "єОселя" для військових: мобілізовані зможуть оформити іпотеку під 3% – Свириденко

$42.280.10
49.220.12
ukenru
Ексклюзив
14:13 • 3034 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 5944 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 10854 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 10817 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 14504 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 14034 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 15097 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 16142 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 34737 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59 • 21718 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.7м/с
91%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Китай запустив потужний корабель-носій дронів, демонструючи свою майстерність11 грудня, 06:28 • 7234 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД10:02 • 15209 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 13479 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 24727 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триваєVideo11:42 • 13563 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
13:44 • 10860 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 24748 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 34741 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 46535 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 47817 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Індія
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 13498 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 25588 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 31232 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 27178 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 35791 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Фільм
Time (журнал)

Доступніша "єОселя" для військових: мобілізовані зможуть оформити іпотеку під 3% – Свириденко

Київ • УНН

 • 1120 перегляди

Уряд України ухвалив рішення, що дозволить мобілізованим військовослужбовцям оформлювати іпотеку за програмою "єОселя" під 3% річних. Це створює рівні можливості для всіх військових, встановлено ліміти на площу житла.

Доступніша "єОселя" для військових: мобілізовані зможуть оформити іпотеку під 3% – Свириденко

Житло за державною програмою пільгового іпотечного кредитування "єОселя" стане доступнішим для військовослужбовців. Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила у своєму Telegram-каналі, що уряд ухвалив рішення, яке дозволить військовим, що мобілізувалися, оформлювати іпотеку під 3% річних замість поточних 7%, пише УНН.

Деталі

Таким чином створюємо рівні можливості - як для мобілізованих, так і для тих, хто служить за контрактом 

– зазначила Юлія Свириденко.

Уряд також встановив чіткі ліміти на площу житла, аби програма зберігала свою соціальну орієнтованість. Обмеження складають до 115,5 квадратних метрів для квартири та до 125,5 метра для будинку.

Скільки років треба орендувати, щоб "переплатити" за квартиру: аналітики назвали терміни у великих містах України24.11.25, 12:55 • 3293 перегляди

За час роботи програми "єОселя" вже 21 864 українських родини отримали власну домівку, сумарно одержавши кредитів на 37,4 млрд грн. Зокрема, 6 438 військових та ветеранів змогли придбати житло завдяки цій іпотечній програмі. 

За роки робити програми ми бачимо: попри війну, українці хочуть і готові купувати власне житло вдома – в Україні. Ми постійно оновлюємо умови програми під реалії часу 

– наголосила прем'єрка.

Оформити іпотеку за програмою можна через застосунок "Дія".

Війна, ціни й дорогі кредити: що стримує українців від купівлі житла28.10.25, 15:52 • 2192 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоНерухомість
Кабінет Міністрів України
Мобілізація
Війна в Україні
Україна