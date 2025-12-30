Латвія повністю огородилася від росії парканом довжиною 280 кілометрів

Латвія офіційно завершила будівництво інженерних загороджень на кордоні з росією, реалізувавши масштабний проєкт для підвищення національної безпеки. Про це інформує DW з посиланням на державну компанію Valsts Nekustamie Īpašumi (VNĪ), яка координує реалізацію безпекового проєкту, передає УНН.

Деталі

За інформацією латвійської сторони, спорудження фізичного бар’єру є лише першим етапом комплексної системи захисту кордону. Наразі держава переходить до наступної фази робіт.

Всього на латвійсько-російському кордоні зведено близько 280 км загородження, яке є суцільним бар’єром у тих місцях, де це було технічно можливо - повідомили у держкомпанії.

Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс наголосив, що після завершення будівництва огорожі триває впровадження сучасних систем відеоспостереження та технічного моніторингу. Вони мають забезпечити постійний контроль над східним кордоном Європейського Союзу.

Оснащення кордону високотехнологічним обладнанням триває, а наша кінцева мета – створити найсучаснішу прикордонну службу на східному кордоні ЄС - сказав Ріхардс Козловскіс.

Окрім самої огорожі, облаштовано дороги для прикордонного патрулювання, технічні платформи та контрольні пункти. Це дозволяє оперативно реагувати на потенційні загрози та переміщення поблизу кордону.

Зазначається, що у весняний період 2026 року Латвія планує розпочати облаштування понтонних переходів на заболочених ділянках поблизу озера Пітель. Це має посилити контроль у важкодоступних районах.

Як пише DW, що У 2024 році паркан довжиною близько 145 км також збудували вздовж латвійсько-білоруського кордону.

Нагадаємо

