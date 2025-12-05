$42.200.13
Країни Балтії об'єднаються для демонтажу залізничних шляхів до рф та білорусі

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Лідери Латвії, Литви та Естонії заявили про необхідність спільного рішення щодо демонтажу залізничного сполучення з росією та білоруссю. Президенти країн Балтії обговорили це питання та передали його міністрам для подальшого опрацювання.

Країни Балтії об'єднаються для демонтажу залізничних шляхів до рф та білорусі

Якщо Латвія, Литва та Естонія вирішать демонтувати залізничне сполучення з росією та білоруссю, то це рішення має бути спільним. Про це заявили лідери країн після зустрічі президентів країн Балтії, повідомляє УНН із посиланням на Delfi.

Деталі

Так, президент Естонії Алар Каріс сказав, що країни обговорювали таку можливість і якщо демонтаж відбудеться, то його потрібно буде проводити спільно. Він зазначив, що ситуації Латвії, Литви та Естонії різні, і зараз існує транспортне сполучення між Центральною Азією та іншими країнами, тому було б логічно діяти скоординовано. Каріс додав, що це питання є новим і було передано міністрам для подальшого обговорення.

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив на важливості скоординованих дій щодо Балтійської лінії оборони та у співпраці з Польщею, яка також розглядає питання про створення Східної лінії оборони. Він сказав, що Європейська комісія має розглянути питання щодо забезпечення фінансування як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Президент Литви зазначив, що відмова від залізничних колій до східних країн стала б частиною заходів контрмобільності, над якими працюють країни Балтії

- пише видання.

У свою чергу президент Латвії Едгар Рінкевичс наголосив, що рішення будуть спільними, але поки що вони не ухвалені. Роботу буде продовжено на урядовому рівні із залученням військових та оборонних експертів.

Рінкевичс сказав, що проблема не обмежується залізницями, оскільки заходи по боротьбі з мобільністю включають декілька елементів. Він зазначив, що країни Балтії утворюють спільну оборонну зону, тому рішення мають ухвалюватися спільно, і пропозиція полягає в тому, щоб розглядати заходи щодо боротьби з мобільністю та Балтійську лінію оборони як єдине комплексне рішення

- йдеться у статті.

Контекст

Кільком латвійським міністерствам та органам безпеки доручено до кінця року підготувати висновок про вплив на Латвію знесення залізничних колій на російському кордоні. Міністр сполучення Атіс Швінка заявив, що необхідно оцінити ситуацію, тому що демонтаж шляхів у бік Росії повністю зупинить транзитний бізнес у Латвії, зокрема, для товарів з Азії.

Нагадаємо

Латвійський уряд вивчає можливість повного демонтажу залізничних колій, що ведуть до росії, після зустрічі президента Едгарса Рінкевічса з прем’єр-міністеркою Евікою Сілінєю 26 листопада.

Вадим Хлюдзинський

