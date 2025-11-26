Латвія вивчає можливість демонтажу залізничних колій до рф – рішення можуть ухвалити вже наступного року
Латвійський уряд вивчає можливість повного демонтажу залізничних колій, що ведуть до росії, після зустрічі президента Едгарса Рінкевічса з прем’єр-міністеркою Евікою Сілінєю 26 листопада. Перші висновки аналізу, проведеного за участю Національних збройних сил та у координації з Литвою й Естонією, очікуються на початку 2026 року.
Латвійський уряд розглядає варіант повного демонтажу ділянок залізничних колій, що ведуть до росії. Про це підтвердили після офіційної зустрічі президента Едгарса Рінкевічса з прем’єр-міністеркою Евікою Сілінєю 26 листопада, пише УНН.
Деталі
До кінця року влада має проаналізувати всі аспекти можливого кроку за участю Національних збройних сил, а також у координації з Литвою та Естонією. Очікується, що перші конкретні висновки можуть бути представлені на початку 2026 року.
Президент Едгарс Рінкевічс підкреслив, що питання демонтажу колій потребує виваженого підходу.
Ми не можемо виключати жодного варіанту зміцнення національної оборони та безпеки, але такі рішення мають прийматися шляхом визначення як часових рамок, так і обсягу робіт, а також оцінки того, що це означає для різних соціально-економічних аспектів
Він також зауважив, що нинішні дискусії у соцмережах щодо зняття рейок були надмірно емоційними та містили "багато емоцій і мало раціональності".
За словами Рінкевічса, напруженість на східному кордоні може зберігатися тривалий час, а можливий демонтаж колій стане однією з тем для обговорення на рівні президентів та прем’єрів країн Балтії.
