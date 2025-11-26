Латвия изучает возможность демонтажа железнодорожных путей в РФ – решение могут принять уже в следующем году
Латвийское правительство изучает возможность полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию, после встречи президента Эдгарса Ринкевичса с премьер-министром Эвикой Силиней 26 ноября. Первые выводы анализа, проведенного с участием Национальных вооруженных сил и в координации с Литвой и Эстонией, ожидаются в начале 2026 года.
Подробности
До конца года власти должны проанализировать все аспекты возможного шага с участием Национальных вооруженных сил, а также в координации с Литвой и Эстонией. Ожидается, что первые конкретные выводы могут быть представлены в начале 2026 года.
Президент Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что вопрос демонтажа путей требует взвешенного подхода.
Мы не можем исключать ни одного варианта укрепления национальной обороны и безопасности, но такие решения должны приниматься путем определения как временных рамок, так и объема работ, а также оценки того, что это означает для различных социально-экономических аспектов
Он также отметил, что нынешние дискуссии в соцсетях относительно снятия рельсов были чрезмерно эмоциональными и содержали "много эмоций и мало рациональности".
По словам Ринкевичса, напряженность на восточной границе может сохраняться длительное время, а возможный демонтаж путей станет одной из тем для обсуждения на уровне президентов и премьеров стран Балтии.
