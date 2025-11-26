$42.400.03
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Латвия изучает возможность демонтажа железнодорожных путей в РФ – решение могут принять уже в следующем году

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Латвийское правительство изучает возможность полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию, после встречи президента Эдгарса Ринкевичса с премьер-министром Эвикой Силиней 26 ноября. Первые выводы анализа, проведенного с участием Национальных вооруженных сил и в координации с Литвой и Эстонией, ожидаются в начале 2026 года.

Латвия изучает возможность демонтажа железнодорожных путей в РФ – решение могут принять уже в следующем году

Латвийское правительство рассматривает вариант полного демонтажа участков железнодорожных путей, ведущих в Россию. Об этом подтвердили после официальной встречи президента Эдгарса Ринкевичса с премьер-министром Эвикой Силиней 26 ноября, пишет УНН.

Подробности

До конца года власти должны проанализировать все аспекты возможного шага с участием Национальных вооруженных сил, а также в координации с Литвой и Эстонией. Ожидается, что первые конкретные выводы могут быть представлены в начале 2026 года.

Страны Северной Европы и Балтии профинансируют пакет PURL для Украины на $500 млн13.11.25, 14:59 • 3065 просмотров

Президент Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что вопрос демонтажа путей требует взвешенного подхода.

Мы не можем исключать ни одного варианта укрепления национальной обороны и безопасности, но такие решения должны приниматься путем определения как временных рамок, так и объема работ, а также оценки того, что это означает для различных социально-экономических аспектов 

– Ринкевичс. 

Он также отметил, что нынешние дискуссии в соцсетях относительно снятия рельсов были чрезмерно эмоциональными и содержали "много эмоций и мало рациональности".

По словам Ринкевичса, напряженность на восточной границе может сохраняться длительное время, а возможный демонтаж путей станет одной из тем для обсуждения на уровне президентов и премьеров стран Балтии.

Министр иностранных дел Латвии прибыла в Киев: детали визита26.11.25, 13:01 • 2462 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Социальная сеть
Война в Украине
Эдгарс Ринкевичс
Латвия
Литва
Эстония
Украина