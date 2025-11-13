Страны Северной Европы и Балтии профинансируют пакет PURL для Украины на $500 млн
Киев • УНН
Северные и Балтийские союзники по НАТО 13 ноября объявили о финансировании совместного пакета PURL на сумму 500 миллионов долларов для Украины. Этот пакет включает военное оборудование и боеприпасы из Соединенных Штатов.
Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция объявили сегодня, 13 ноября, что они профинансируют совместный пакет военного оборудования и боеприпасов на сумму 500 миллионов долларов для Украины, поставляемых из Соединенных Штатов, в рамках инициативы НАТО PURL
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал такое обязательство: "Наши северные и балтийские союзники активизируют финансирование еще одного пакета критически важного военного оборудования для Украины".
"Это оборудование чрезвычайно важно, на фоне того, как Украина вступает в зимние месяцы, и поставки через PURL поступают в Украину. Союзники НАТО будут продолжать поставлять необходимое оборудование и материалы", – сказал Рютте.
