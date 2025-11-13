Страны Северной Европы и Балтии профинансируют пакет PURL для Украины на $500 млн

Страны Северной Европы и Балтии - союзники по НАТО профинансируют совместный пакет PURL на сумму 500 миллионов долларов для Украины, сообщили в Альянсе 13 ноября, пишет УНН.

Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция объявили сегодня, 13 ноября, что они профинансируют совместный пакет военного оборудования и боеприпасов на сумму 500 миллионов долларов для Украины, поставляемых из Соединенных Штатов, в рамках инициативы НАТО PURL