Країни Північної Європи та Балтії профінансують пакет PURL для України на $500 млн
Київ • УНН
Північні та Балтійські союзники по НАТО 13 листопада оголосили про фінансування спільного пакету PURL на суму 500 мільйонів доларів для України. Цей пакет включає військове обладнання та боєприпаси зі Сполучених Штатів.
Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція оголосили сьогодні, 13 листопада, що вони профінансують спільний пакет військового обладнання та боєприпасів на суму 500 мільйонів доларів для України, що постачаються зі Сполучених Штатів, у межах ініціативи НАТО PURL
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав таке зобов'язання: "Наші північні та балтійські союзники активізують фінансування ще одного пакету критично важливого військового обладнання для України".
"Це обладнання надзвичайно важливе, на тлі того, як Україна вступає в зимові місяці, і поставки через PURL надходять до України. Союзники НАТО продовжуватимуть постачати необхідне обладнання та матеріали", – сказав Рютте.
