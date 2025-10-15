$41.750.14
Ексклюзив
08:03 • 2188 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
07:49 • 4402 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
07:17 • 10739 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
07:08 • 12898 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
06:15 • 10401 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
05:48 • 13407 перегляди
86 зі 113 дронів знешкоджено над Україною під час нічної атаки рф
14 жовтня, 23:34 • 14943 перегляди
Уряд закликає громади не поспішати з опалювальним сезоном, зберігаючи ресурси - Кулеба
14 жовтня, 19:16 • 31072 перегляди
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
14 жовтня, 15:21 • 60765 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
14 жовтня, 15:17 • 53033 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Генсек НАТО очікує розширення кола союзників у PURL для поставок американської зброї для України

Київ • УНН

 • 298 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте очікує, що більше країн-союзників приєднаються до фінансування поставок американської зброї для України в рамках програми PURL. Вже виділено 2 мільярди доларів на летальну та нелетальну військову підтримку.

Генсек НАТО очікує розширення кола союзників у PURL для поставок американської зброї для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте очікує, що більше союзників приєднаються до фінансування поставок американської зброї для України, що реалізується у межах програми PURL. Про це він заявив, прибувши на міністерську зустріч НАТО у Брюсселі, пише УНН.

Одне з питань, яке ми обговорюватимемо, - це ця нова програма, яку ми запустили лише у серпні, програма, у межах якої Сполучені Штати знову надають Україні необхідну, летальну та нелетальну військову підтримку, оплачену союзниками, вже виділено 2 мільярди. І в мене є всі підстави припускати сьогодні, що багато інших країн підпишуться

- сказав Рютте.

Він наголосив, що це "надзвичайно важливі речі, включаючи системи протиповітряної оборони та, зокрема, ракети-перехоплювачі, важливі для України, щоб забезпечити максимальний захист свого цивільного населення, своєї життєво важливої ​​інфраструктури від постійного російського нападу".

Рютте також повідомив, що протягом дня союзники говоритимуть про Україну в різних форматах. Зокрема, очікується засідання Ради Україна-НАТО, у якій візьмуть участь міністр оборони України Денис Шмигаль та Верховний представник ЄС Кая Каллас. "А пізніше сьогодні – після того, як я побачу вас на пресконференції, я, звичайно, з нетерпінням на це чекаю – відбудеться Контактна група з питань оборони України (у форматі "Рамштайн" - ред.), де ми обговоримо подальше посилення підтримки України під керівництвом двох міністрів оборони - Німеччини та Великої Британії, Бориса Пісторіуса та Джона Гілі", - вказав Генсек НАТО.

Юлія Шрамко

