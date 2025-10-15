Генсек НАТО очікує розширення кола союзників у PURL для поставок американської зброї для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте очікує, що більше союзників приєднаються до фінансування поставок американської зброї для України, що реалізується у межах програми PURL. Про це він заявив, прибувши на міністерську зустріч НАТО у Брюсселі, пише УНН.

Одне з питань, яке ми обговорюватимемо, - це ця нова програма, яку ми запустили лише у серпні, програма, у межах якої Сполучені Штати знову надають Україні необхідну, летальну та нелетальну військову підтримку, оплачену союзниками, вже виділено 2 мільярди. І в мене є всі підстави припускати сьогодні, що багато інших країн підпишуться