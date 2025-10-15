Генсек НАТО очікує розширення кола союзників у PURL для поставок американської зброї для України
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте очікує, що більше країн-союзників приєднаються до фінансування поставок американської зброї для України в рамках програми PURL. Вже виділено 2 мільярди доларів на летальну та нелетальну військову підтримку.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте очікує, що більше союзників приєднаються до фінансування поставок американської зброї для України, що реалізується у межах програми PURL. Про це він заявив, прибувши на міністерську зустріч НАТО у Брюсселі, пише УНН.
Одне з питань, яке ми обговорюватимемо, - це ця нова програма, яку ми запустили лише у серпні, програма, у межах якої Сполучені Штати знову надають Україні необхідну, летальну та нелетальну військову підтримку, оплачену союзниками, вже виділено 2 мільярди. І в мене є всі підстави припускати сьогодні, що багато інших країн підпишуться
Він наголосив, що це "надзвичайно важливі речі, включаючи системи протиповітряної оборони та, зокрема, ракети-перехоплювачі, важливі для України, щоб забезпечити максимальний захист свого цивільного населення, своєї життєво важливої інфраструктури від постійного російського нападу".
Рютте також повідомив, що протягом дня союзники говоритимуть про Україну в різних форматах. Зокрема, очікується засідання Ради Україна-НАТО, у якій візьмуть участь міністр оборони України Денис Шмигаль та Верховний представник ЄС Кая Каллас. "А пізніше сьогодні – після того, як я побачу вас на пресконференції, я, звичайно, з нетерпінням на це чекаю – відбудеться Контактна група з питань оборони України (у форматі "Рамштайн" - ред.), де ми обговоримо подальше посилення підтримки України під керівництвом двох міністрів оборони - Німеччини та Великої Британії, Бориса Пісторіуса та Джона Гілі", - вказав Генсек НАТО.
НАТО та ЄС спільно працюють над створенням "стіни дронів" для захисту Європи - Рютте15.10.25, 09:59 • 946 переглядiв