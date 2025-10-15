НАТО та ЄС спільно працюють над створенням "стіни дронів" для захисту Європи - Рютте
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що військовий альянс та ЄС працюють над створенням "стіни дронів". НАТО надає військовий потенціал, а ЄС забезпечує фінансування.
Генсек НАТО Марк Рютте заявив у середу перед зустріччю з міністрами оборони союзників, що військовий альянс та Європейський Союз спільно працюють над створенням "стіни дронів" для захисту країн-членів від вторгнень безпілотників, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
На запитання, чи об'єднують вони зусилля, Рютте відповів, що ЄС і НАТО мають різні ролі: НАТО надає військовий потенціал, а ЄС контролює "м'яку силу" внутрішнього ринку та забезпечує наявність фінансування.
Єврокомісія пропонує розширити "стіну дронів" для захисту всієї Європи – Reuters14.10.25, 17:40 • 4226 переглядiв