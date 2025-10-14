Єврокомісія пропонує розширити "стіну дронів" для захисту всієї Європи – Reuters
Єврокомісія має намір розширити ініціативу "стіни з дронів" — оборонний проєкт, який спочатку був спрямований на захист східного кордону ЄС, — до рівня всієї Європи.
Європейська комісія планує масштабувати ініціативу "стіни з дронів" – оборонного проєкту, спрямованого на захист східного флангу ЄС, – на весь континент. Це рішення ухвалене після того, як низка держав висловила занепокоєння, що залишилися без належного захисту від потенційних безпілотних атак, повідомляє Reuters із посиланням на джерела в ЄС, пише УНН.
Деталі
Reuters повідомляє, що за інформацією двох чиновників Євросоюзу та одного дипломата, оновлена "Європейська ініціатива із захисту від безпілотників" увійде до "дорожньої карти оборонної готовності", яку Єврокомісія представить у четвер.
Ідея створення "стіни з дронів" виникла після інциденту у вересні, коли близько 20 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі – країни-члена ЄС і НАТО. Тоді президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала створити єдину європейську мережу протидії дронам – із системами спостереження, глушіння сигналів та засобами ураження від Балтійського до Чорного моря.
Однак південні та західноєвропейські держави висловили невдоволення, вказавши, що початковий план охоплював лише східний напрям і не враховував загрози у Середземноморському регіоні.
Відповідаючи на ці зауваження, Єврокомісія погодилася розширити проєкт, щоб забезпечити захист усіх країн блоку.
Ми пропонуємо Європейську стіну з дронів. Європейську ініціативу із захисту від дронів, мережу боротьби з дронами для захисту всієї Європи та інші флагманські оборонні проекти
За даними джерел, остаточні деталі програми можуть бути узгоджені найближчими тижнями, а перші етапи реалізації планують розпочати вже у 2026 році. Єврокомісія розраховує, що нова система стане основою спільної оборонної архітектури ЄС, здатної реагувати на безпілотні загрози будь-якого масштабу.
