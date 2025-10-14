Єврокомісія пропонує розширити "стіну дронів" для захисту всієї Європи – Reuters

$41.610.01
48.130.03
ukenru
Ексклюзив
15:21 • 666 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
15:17 • 1674 перегляди
США завтра зроблять важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
15:00 • 3096 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
13:31 • 13783 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02 • 12716 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47 • 19158 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39 • 12792 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
11:53 • 18950 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 11387 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 10461 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.1м/с
74%
751мм
Популярнi новини
Компанії Ілона Маска SpaceX та xAI купують непродані Cybertruck від Tesla14 жовтня, 05:59 • 14050 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров14 жовтня, 06:24 • 16939 перегляди
Алек Болдвін та його брат потрапили в ДТП на трасі поблизу Нью-Йорка14 жовтня, 06:35 • 15953 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня14 жовтня, 06:48 • 15751 перегляди
У Чорному морі затонуло вантажне судно, український екіпаж врятовано14 жовтня, 07:09 • 25451 перегляди
Публікації
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси13:31 • 13785 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Ексклюзив
12:47 • 19159 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
11:53 • 18951 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 58214 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 58447 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Геннадій Труханов
Дональд Трамп
Марк Рютте
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Польща
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto13:19 • 9658 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto13:05 • 10494 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 28625 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 33247 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 34609 перегляди
Актуальне
The New York Times
MIM-104 Patriot
Т-72
Т-90
Золото

Єврокомісія пропонує розширити "стіну дронів" для захисту всієї Європи – Reuters

Київ • УНН

 • 708 перегляди

Єврокомісія має намір розширити ініціативу "стіни з дронів" — оборонний проєкт, який спочатку був спрямований на захист східного кордону ЄС, — до рівня всієї Європи.

Єврокомісія пропонує розширити "стіну дронів" для захисту всієї Європи – Reuters

Європейська комісія планує масштабувати ініціативу "стіни з дронів" – оборонного проєкту, спрямованого на захист східного флангу ЄС, – на весь континент. Це рішення ухвалене після того, як низка держав висловила занепокоєння, що залишилися без належного захисту від потенційних безпілотних атак, повідомляє Reuters із посиланням на джерела в ЄС, пише УНН.

Деталі

Reuters повідомляє, що за інформацією двох чиновників Євросоюзу та одного дипломата, оновлена "Європейська ініціатива із захисту від безпілотників" увійде до "дорожньої карти оборонної готовності", яку Єврокомісія представить у четвер.

Латвійська прем’єрка критикує "стіну з дронів" ЄС як "сиру" ідею – Вloomberg09.10.25, 17:19 • 3440 переглядiв

Ідея створення "стіни з дронів" виникла після інциденту у вересні, коли близько 20 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі – країни-члена ЄС і НАТО. Тоді президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала створити єдину європейську мережу протидії дронам – із системами спостереження, глушіння сигналів та засобами ураження від Балтійського до Чорного моря.

Однак південні та західноєвропейські держави висловили невдоволення, вказавши, що початковий план охоплював лише східний напрям і не враховував загрози у Середземноморському регіоні.

ЄС потрібні антидронові системи й фінансування, щоб рухатися далі - Каллас13.10.25, 13:14 • 4996 переглядiв

Відповідаючи на ці зауваження, Єврокомісія погодилася розширити проєкт, щоб забезпечити захист усіх країн блоку.

Ми пропонуємо Європейську стіну з дронів. Європейську ініціативу із захисту від дронів, мережу боротьби з дронами для захисту всієї Європи та інші флагманські оборонні проекти 

– заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, виступаючи у Брюсселі.

За даними джерел, остаточні деталі програми можуть бути узгоджені найближчими тижнями, а перші етапи реалізації планують розпочати вже у 2026 році. Єврокомісія розраховує, що нова система стане основою спільної оборонної архітектури ЄС, здатної реагувати на безпілотні загрози будь-якого масштабу.

Європарламент закликав до відповіді ЄС на російські порушення і гібридну війну: включно зі знищенням повітряних загроз09.10.25, 14:48 • 3122 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Андрюс Кубілюс
Європейський парламент
Європейська комісія
Reuters
НАТО
Європейський Союз
Брюссель
Урсула фон дер Ляєн
Польща