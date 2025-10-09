Латвійська прем’єрка критикує "стіну з дронів" ЄС як "сиру" ідею – Вloomberg
Київ • УНН
Прем'єрка Латвії не впевнена в тому, що ідея зі стіною дронів вздовж східного кордону країн НАТО є перспективною та хорошою. Вона назвала її "сирою".
Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліна висловила обережність щодо планів Євросоюзу створити так звану стіну з дронів вздовж східного кордону блоку, назвавши цю ініціативу "дуже сирою". Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.
Деталі
У коментарі Bloomberg TV у Ризі Сіліна підкреслила, що конкретні деталі проєкту поки що невідомі.
Нам справді потрібно співпрацювати з іншими європейськими країнами, адже загрози від дронів вже не обмежуються Балтією, вони стосуються Копенгагена та інших регіонів Європи
Ідея ЄС виникла на тлі серії порушень повітряного простору та випадків, коли безпілотники впливали на роботу аеропортів у Данії та Німеччині. Водночас експерти застерігають, що створення ефективного щита проти дронів буде надзвичайно складним та дорогим і може зайняти роки.
