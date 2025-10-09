Латвійська прем’єрка критикує "стіну з дронів" ЄС як "сиру" ідею – Вloomberg

Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліна висловила обережність щодо планів Євросоюзу створити так звану стіну з дронів вздовж східного кордону блоку, назвавши цю ініціативу "дуже сирою". Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

У коментарі Bloomberg TV у Ризі Сіліна підкреслила, що конкретні деталі проєкту поки що невідомі.

Зеленський обговорив євроінтеграцію України, "Стіну дронів" та санкції з лідерами ЄС

Нам справді потрібно співпрацювати з іншими європейськими країнами, адже загрози від дронів вже не обмежуються Балтією, вони стосуються Копенгагена та інших регіонів Європи – зазначила вона.

Ідея ЄС виникла на тлі серії порушень повітряного простору та випадків, коли безпілотники впливали на роботу аеропортів у Данії та Німеччині. Водночас експерти застерігають, що створення ефективного щита проти дронів буде надзвичайно складним та дорогим і може зайняти роки.

Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні