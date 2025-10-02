Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти у Копенгагені повідомив, що українські військові діляться з партнерами досвідом протистояння російським дронам та заявив про необхідність реалізації проєкту "Стіна дронів". Про це пише УНН.
Деталі
Президент зазначив, що вже зараз українські військові в Данії діляться досвідом щодо протистояння російським дронам. Він також наголосив, що через війну Україна має досвід боротьби з ворожими БпЛА.
Це перший крок до створення ефективної "Стіни дронів" для захисту всієї Європи. Давайте спільно працювати над узгодженими рішеннями, які дозволять перетворити цей проєкт на реальність
Він підкреслив, що система безпеки має охоплювати всю Європу, а не лише одну країну. Адже, за словами президента, загроза від дронів може торкнутися будь-якої країни.
Якщо рф наважиться атакувати дронами Польщу чи порушити повітряний простір північних держав Європи, це означатиме, що подібне може статися будь-де. Нам потрібні швидкі та дієві сили реагування, які знають, як ефективно протистояти дронам. Закликаю вас долучитися до програми PURL
За словами Зеленського, обмін досвідом та спільна робота над протидією безпілотникам допоможуть зміцнити безпеку Європи та запобігти новим загрозам у майбутньому.
Нагадаємо
Сьогодні президент України Володимир Зеленський виступить на зустрічі Європейської політичної спільноти у Данії, до складу якої входять близько 50 глав держав та урядів, а також лідерів ЄС.
Президент Зеленський прибув до столиці Данії – Копенгагена, щоб узяти участь у саміті Європейської політичної спільноти. У межах візиту він уже провів зустріч із прем’єр-міністеркою країни Метте Фредеріксен.
Напередодні Сьомого Саміту Європейської політичної спільноти президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорював із президентом США можливість постачання далекобійного озброєння Україні. Водночас він зазначив, що остаточне рішення залежатиме від позиції Дональда Трампа.