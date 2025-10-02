Зеленський прибув до Копенгагена: уже обговорив з прем'єркою Данії ескалацію росії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до Копенгагена для участі в саміті Європейської політичної спільноти. Він зустрівся з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, обговоривши порушення повітряного простору та спільну систему захисту неба.
Сьогодні працюємо в Данії на саміті Європейської політичної спільноти. Розпочав роботу із зустрічі з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Нещодавні порушення повітряного простору Данії, Польщі, Румунії, Норвегії та Естонії – у фокусі уваги. росія ескалує, і ми говорили, як можемо реагувати на ці загрози
Він наголосив: "Ми неодноразово пропонували спільну, інтегровану систему захисту неба". "Досвід українських фахівців та українські технології мають стати важливою частиною ініціативи Євросоюзу "Стіна дронів". Зараз у Данії перебуває сильна група українських військових, які допомагають данським колегам", - вів далі Зеленський.
Зі слів Президента, сторони окремо говорили про реалізацію ініціативи PURL, подальшу участь Данії в цій програмі. "Цінуємо внесок Данії в розмірі 90 млн євро", - вказав він.
"Дякую Данії за пакет військової допомоги на понад 360 млн євро для українського виробництва в межах данської моделі. Дякую Прем’єр-міністерці Фредеріксен та данському народові за міцну підтримку", - зазначив Зеленський.
