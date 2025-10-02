Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами в Копенгагені в четвер
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами у Копенгагені у четвер. Він виступить на зустрічі Європейської політичної спільноти та проведе пресконференцію.
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами у Копенгагені у четвер, повідомила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Як повідомляється, Зеленський виступить на зустрічі Європейської політичної спільноти, до складу якої входять близько 50 глав держав та урядів, а також лідерів ЄС.
Також, як очікується, він проведе пресконференцію з Фредеріксеном, повідомив данський уряд.
