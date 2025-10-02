$41.220.08
УНН Lite
Зеленский встретится с европейскими лидерами в Копенгагене в четверг

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 800 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с европейскими лидерами в Копенгагене в четверг. Он выступит на встрече Европейского политического сообщества и проведет пресс-конференцию.

Зеленский встретится с европейскими лидерами в Копенгагене в четверг

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с европейскими лидерами в Копенгагене в четверг, сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщается, Зеленский выступит на встрече Европейского политического сообщества, в состав которого входят около 50 глав государств и правительств, а также лидеров ЕС.

Также, как ожидается, он проведет пресс-конференцию с Фредериксеном, сообщило датское правительство.

Юлия Шрамко

