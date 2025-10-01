$41.140.18
россия всегда начинает с гибридных атак, поэтому нужно действовать сейчас: Зеленский обратился к участникам Европейского совета

Киев • УНН

 • 610 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость сплоченных действий Европы против гибридных атак россии, которые перерастают в более крупные угрозы. Он призвал к созданию "Стены дронов" и активизации оборонного производства, ведь Украина имеет значительный опыт защиты от дронов и ракет.

россия всегда начинает с гибридных атак, поэтому нужно действовать сейчас: Зеленский обратился к участникам Европейского совета

россия всегда начинает с гибридных атак, а затем это становится чем-то большим и большим, а потому нужно действовать сейчас – сплоченно и сильно. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам заседания Европейского совета, передает УНН.

россия пытается идти дальше. Они всегда начинают с гибридных атак. И сначала это что-то небольшое, потом – что-то большее. Всегда есть следующий шаг. Поэтому нам нужно действовать сейчас – сплоченно и сильно. Спасибо всем лидерам, которые уже понимают опасность и объединяют силы. Надо укреплять наши оборонные возможности, и Украина может реально помочь. Ни одна страна в Европе не имеет больше опыта, чем Украина, в защите от дронов и ракет. Я считаю, что Европе необходимо как можно скорее создать "Стену дронов". Дроны становятся основным оружием для армий и для преступных или террористических группировок. Это факт. И еще одним фактом должна быть наша общая готовность защищать наших людей и инфраструктуру. И чем быстрее мы все вместе реализуем программу SAFE, тем лучше. Она действительно может ускорить реализацию идеи "Стены дронов" 

- сказал Зеленский.

Он отметил, что всем нужна надежная защита – каждой стране Европы.

Ни одна страна не может защитить себя самостоятельно. Это большая ошибка, даже если лишь единицы до сих пор считают, скажем, "у нас нет побережья" или "нас окружают другие, поэтому нам не нужно действовать вместе". Сегодня в Европе нет вопросов безопасности, которые не касались бы остальной Европы. И это понимание должно нас объединить. Нам всем нужна защита, поэтому мы все должны работать над тем, чтобы "Стена дронов", гарантии безопасности для Украины и другие оборонные меры действительно работали. И это дает нам всем весомый повод для активизации и расширения оборонного производства, для создания проектов совместного производства 

- добавил Зеленский.

По его словам, россия хочет, чтобы Европа была разделена, спорила, выглядела слабой, и именно на это рассчитывает москва.

Но ваша поддержка Украины на протяжении этих лет доказывает другое – что Европа намного сильнее, чем многие ожидали. А то, что мы твердо противостоим российским атакам во время этой войны и справедливо наносим ответные удары, когда они атакуют нашу энергетическую систему, доказывает, что россия не так сильна, какой хотела бы казаться. Поэтому мы не должны бояться строить собственные модели безопасности. Гарантии безопасности для Украины, как только мы их реализуем, станут моделью безопасности и для других стран Европы 

- резюмировал Зеленский.

Напомним

Премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Дании Метте Фредериксен, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта провели короткую трехстороннюю беседу перед саммитом.

Павел Башинский

