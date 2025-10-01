$41.140.18
Трійка лідерів ЄС зустрілася перед неформальним самітом, говорили про Україну та оборону - Politico

Київ • УНН

 • 766 перегляди

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта провели тристоронню бесіду. Обговорювалися Україна, загальноєвропейський оборонний потенціал.

Трійка лідерів ЄС зустрілася перед неформальним самітом, говорили про Україну та оборону - Politico

Прем'єр-міністр головуючої у Раді ЄС Данії Метте Фредеріксен, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта провели коротку тристоронню бесіду перед самітом, як з посиланням на дипломатичного представника повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Жодних сюрпризів: Україна та оборона були на порядку денному, і ці троє в цілому збіглися (у позиціях - ред.)", сказав дипломат.

Сьогодні президенти та прем'єр-міністри країн блоку, як повідомляється, зустрінуться без великого оточення, як на зустрічах у Брюсселі, без звичайної процедури офіційних секретарів та без очікування спільної заяви. Теоретично, неформальні зустрічі дозволяють лідерам говорити вільніше і заглиблюватися в деякі з найгостріших питань, де національні інтереси розходяться, пише видання.

"До них належать загальноєвропейський оборонний потенціал, використання заморожених російських активів для фінансування України" та, за словами високопоставленого дипломата, "можливі санкції проти Ізраїлю, попри те, що це питання не стоїть на офіційному порядку денному".

За словами дипломатів, лідери наразі не планують обговорювати законодавчі документи, такі як Європейська програма оборонної промисловості (European Defence Industrial Programme) на 1,5 мільярда євро, яка наразі перебуває на стадії переговорів між Радою ЄС та Європейським парламентом.

Однак, оскільки вони розглядатимуть проекти Єврокомісії, очікується, що деякі лідери порушать питання щодо джерел фінансування.

Наразі, як вказано, "немає особливого бажання домовлятися про новий спільний борг". "Один із варіантів - використати кошти поточного бюджету, що залишилися, але це дасть максимум кілька сотень мільйонів євро", пише видання.

Юлія Шрамко

