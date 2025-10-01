$41.140.18
Эксклюзив
06:00 • 34574 просмотра
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Тройка лидеров ЕС встретилась перед неформальным саммитом, говорили об Украине и обороне - Politico

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта провели трехстороннюю беседу. Обсуждались Украина, общеевропейский оборонный потенциал.

Премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Дании Метте Фредериксен, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта провели короткую трехстороннюю беседу перед саммитом, как со ссылкой на дипломатического представителя сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Никаких сюрпризов: Украина и оборона были на повестке дня, и эти трое в целом совпали (в позициях - ред.)", - сказал дипломат.

Сегодня президенты и премьер-министры стран блока, как сообщается, встретятся без большой свиты, как на встречах в Брюсселе, без обычной процедуры официальных секретарей и без ожидания совместного заявления. Теоретически, неформальные встречи позволяют лидерам говорить свободнее и углубляться в некоторые из самых острых вопросов, где национальные интересы расходятся, пишет издание.

"К ним относятся общеевропейский оборонный потенциал, использование замороженных российских активов для финансирования Украины" и, по словам высокопоставленного дипломата, "возможные санкции против Израиля, несмотря на то, что этот вопрос не стоит на официальной повестке дня".

По словам дипломатов, лидеры пока не планируют обсуждать законодательные документы, такие как Европейская программа оборонной промышленности (European Defence Industrial Programme) на 1,5 миллиарда евро, которая сейчас находится на стадии переговоров между Советом ЕС и Европейским парламентом.

Однако, поскольку они будут рассматривать проекты Еврокомиссии, ожидается, что некоторые лидеры поднимут вопрос об источниках финансирования.

Сейчас, как указано, "нет особого желания договариваться о новом совместном долге". "Один из вариантов - использовать оставшиеся средства текущего бюджета, но это даст максимум несколько сотен миллионов евро", - пишет издание.

ЕС обсудит вторжение дронов на встрече по "стене дронов" и неформальном саммите25.09.25, 15:00 • 2814 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Антониу Кошта
Израиль
Метте Фредериксен
Европейский парламент
Европейская комиссия
Европейский совет
Брюссель
Урсула фон дер Ляйен
Украина