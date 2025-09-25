ЕС обсудит вторжение дронов на встрече по "стене дронов" и неформальном саммите
Киев • УНН
Глава Еврокомиссии и главы государств ЕС обсудят вторжение дронов на неформальном заседании Европейского совета в Копенгагене на следующей неделе. Этот вопрос также рассмотрят на первой встрече по «стене дронов» в пятницу с участием представителей семи приграничных государств-членов ЕС, Дании, Словакии и Украины.
Вторжения дронов будут обсуждаться в ЕС на встрече по "стене дронов" на этой неделе и неформальном саммите на следующей неделе, сообщили в Еврокомиссии, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Глава Европейской комиссии и главы государств обсудят недавние вторжения дронов "достаточно подробно" на неформальном заседании Европейского совета в Копенгагене на следующей неделе, сообщил заместитель официального представителя Еврокомиссии Улоф Хилл.
Спикер Еврокомиссии по вопросам обороны Тома Ренье добавил, что этот вопрос также будет обсуждаться на первой встрече по так называемой "стене дронов" в пятницу, которую проведет комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс с представителями семи приграничных государств-членов ЕС, к которым присоединятся Дания, Словакия и Украина.
Работы будут сосредоточены на том, "что нам нужно будет сделать для обнаружения этих приближающихся дронов, поскольку "это не очень просто", а затем на том, как дать им отпор.
Ожидается, что представители НАТО "на техническом уровне" также присоединятся к завтрашней встрече по инициативе ЕС по "стене дронов", подтвердил представитель.
