ЄС обговорить вторгнення дронів на зустрічі щодо "стіни дронів" та неформальному саміті

Київ • УНН

 • 1096 перегляди

Голова Єврокомісії та глави держав ЄС обговорять вторгнення дронів на неформальному засіданні Європейської ради в Копенгагені наступного тижня. Це питання також розглянуть на першій зустрічі щодо "стіни дронів" у п'ятницю за участю представників семи прикордонних держав-членів ЄС, Данії, Словаччини та України.

ЄС обговорить вторгнення дронів на зустрічі щодо "стіни дронів" та неформальному саміті

Вторгнення дронів обговорюватимуться у ЄС на зустрічі щодо "стіни дронів" цього тижня та неформальному саміті наступного тижня, повідомили у Єврокомісії, пише УНН з посиланням на Еhe Guardian.

Деталі

Голова Європейської комісії та глави держав обговорять нещодавні вторгнення дронів "досить докладно" на неформальному засіданні Європейської ради в Копенгагені наступного тижня, повідомив заступник офіційного представника Єврокомісії Улоф Гілл.

"Стіна дронів" може бути готова за рік - комісар ЄС з оборони24.09.25, 10:55 • 14528 переглядiв

Спікер Єврокомісії з питань оборони Тома Реньє додав, що це питання також обговорюватиметься на першій зустрічі щодо так званої "стіни дронів" у п'ятницю, яку проведе комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс із представниками семи прикордонних держав-членів ЄС, до яких приєднаються Данія, Словаччина та Україна.

Словаччина приєднається до обговорення "стіни дронів", а від імені Угорщини говорити у Єврокомісії не будуть - речник24.09.25, 16:57 • 2656 переглядiв

Роботи будуть зосереджені на тому, "що нам потрібно буде зробити для виявлення цих дронів, що наближаються", оскільки "це не дуже просто", а потім на тому, як дати їм відсіч.

Очікується, що представники НАТО "на технічному рівні" також приєднаються до завтрашньої зустрічі щодо ініціативи ЄС щодо "стіни дронів", підтвердив речник.

"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України22.09.25, 12:32 • 76924 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Андрюс Кубілюс
Європейська комісія
Європейська рада
Копенгаген
Данія
Словаччина
Україна