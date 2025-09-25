ЄС обговорить вторгнення дронів на зустрічі щодо "стіни дронів" та неформальному саміті
Київ • УНН
Голова Єврокомісії та глави держав ЄС обговорять вторгнення дронів на неформальному засіданні Європейської ради в Копенгагені наступного тижня. Це питання також розглянуть на першій зустрічі щодо "стіни дронів" у п'ятницю за участю представників семи прикордонних держав-членів ЄС, Данії, Словаччини та України.
Вторгнення дронів обговорюватимуться у ЄС на зустрічі щодо "стіни дронів" цього тижня та неформальному саміті наступного тижня, повідомили у Єврокомісії, пише УНН з посиланням на Еhe Guardian.
Деталі
Голова Європейської комісії та глави держав обговорять нещодавні вторгнення дронів "досить докладно" на неформальному засіданні Європейської ради в Копенгагені наступного тижня, повідомив заступник офіційного представника Єврокомісії Улоф Гілл.
Спікер Єврокомісії з питань оборони Тома Реньє додав, що це питання також обговорюватиметься на першій зустрічі щодо так званої "стіни дронів" у п'ятницю, яку проведе комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс із представниками семи прикордонних держав-членів ЄС, до яких приєднаються Данія, Словаччина та Україна.
Роботи будуть зосереджені на тому, "що нам потрібно буде зробити для виявлення цих дронів, що наближаються", оскільки "це не дуже просто", а потім на тому, як дати їм відсіч.
Очікується, що представники НАТО "на технічному рівні" також приєднаються до завтрашньої зустрічі щодо ініціативи ЄС щодо "стіни дронів", підтвердив речник.
