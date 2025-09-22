$41.250.00
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України

Київ • УНН

 14216 перегляди

У ЄС заговорили про створення "стіни дронів", яка б убезпечила від подальших російських атак.

"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України

Після атаки російських безпілотників на територію Польщі, в Європейському Союзі заговорили про створення "стіни дронів", яка б убезпечила країни ЄС від подальших російських атак. В чому полягає суть такого проєкту, яка його ціна та яка роль передбачена для України - розповідаємо у матеріалі УНН.

"Стіна дронів" для захисту Європи та України

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак раніше повідомляв, що цього тижня в ЄС відбудуться переговори щодо створення "стіни дронів" уздовж східного кордону для захисту від російських атак. До цього проєкту має долучитися і Україна.

Очільник ОП також додав, що з часів Другої світової та Холодної війни принципи ведення бойових дій значно змінилися. В останні роки ключову роль відіграють дрони, і тому необхідно змінювати й армії, робити ставку на ШІ, який буде вбудований в БПЛА, як в ударних, так і в зенітних.

Видання Euronews зазначає, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму зверненні до Конгресу 10 вересня заявила, що Європа "має прислухатися до заклику" країн Балтії "побудувати стіну з дронів".

Це не абстрактна амбіція, це основа надійної оборони

 - сказала вона на початку цього місяця.

Також комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс минулого тижня заявив агентству Reuters, що планує скликати міністрів оборони ЄС для переговорів щодо створення "стіни з дронів" вздовж східного кордону ЄС після того, як російські безпілотники були збиті над польським повітряним простором.

Видання зазначає, що фон дер Ляєн, і Кубілюс у своїх промовах мали на увазі Балтійську стіну з дронів. Це є спільний проєкт Польщі, Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви для зміцнення східного кордону ЄС і НАТО.

Financial Times пише, що ЄС також створить "альянс дронів" з Києвом, підтриманий фінансуванням у розмірі шести мільярдів євро, щоб "перетворити українську винахідливість на перевагу на полі бою та спільну індустріалізацію".

Оборонна позиція Європи надто фрагментована, але саме в цій галузі нам дійсно потрібно бачити набагато більше координації. Не можна, щоб одна передова держава робила одне на своєму кордоні, а інша - щось інше. росія просто адаптує свій підхід до наших слабких сторін

- заявив один з високопосадовців ЄС.

За його словами, члени східного флангу НАТО отримають майже 100 мільярдів євро позик, пов'язаних з обороною, із загальної кількості 150 мільярдів євро, залучених до спільного бюджету ЄС. Кредити програми "Дія безпеки для Європи" "допоможуть" з ініціативою щодо "стіни з дронів. Якщо держави-члени хочуть мати спільний підхід до захисту ЄС", заявив у вівторок речник комісії Томас Реньє.

За інформацією Financial Times, очільниця відділу Даніела Хільденбранд протидронових рішень німецького оборонного підрядника Hensoldt, сказала, що регіон стає "трохи більш креативним у договірних домовленостях, щоб забезпечити загальний захисний щит для Європи та НАТО".

Це означає вивчення того, як держави-члени можуть мати багатонаціональні структури або допомагати одна одній можливостями

- сказала вона.

Що відомо про "стіну дронів"

В основі проєкту "стіни дронів" лежить "багатошарова система захисту від дронів" під назвою Eirshield, платформа проти дронів, розроблена в рамках спільного партнерства естонської компанії DefSecIntel та латвійської Origin Robotics.

За словами генерального директора Яануса Тамма, система використовуватиме радари, камери, радіочастотні детектори, напрямок руху дрона та рівень його загрози, щоб вирішити, чи слід глушити або блокувати сигнал ворожого дрона, чи слід його вразити іншим дроном.

Агріс Кіпурс, співзасновник і генеральний директор Origin Robots, зазначив, що система "повністю автоматична", що робить удари можливими за допомогою штучного інтелекту (ШІ), тому "пілот не потрібен", тобто все, від виявлення дрона до перехоплення, автоматизовано.

Eirshield розроблена для боротьби з "швидколітаючими безпілотними" цілями, що несуть боєголовки, які можуть літати зі швидкістю понад 200 кілометрів на годину, сказав Кіпурс. Він також додав, що система матиме деякі портативні частини.

Система може бути оснащена кількома типами дронів, включаючи ті, що вже розроблені DefSecIntel, що, за словами Тамма, є ключовим для реагування на можливості різних типів дронів.

Вартість використання системи Eirshield становить "десятки тисяч" євро, сказав Кіпурс, порівняно з "кількома мільйонами", які використовують старіші, звичайні системи повітряного удару.

Яка роль України

Financial Times пише, що Україна впроваджує інновації в протиповітряній обороні з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Хоча Київ покладається на західних партнерів щодо систем протиповітряної оборони для збивання ракет, він є піонером у економічно ефективних способах боротьби з російськими ударними безпілотниками.

Оскільки стандартний радар не міг виявляти невеликі, низьколітні ударні дрони типу "шахед", українські технологічні компанії розробили загальнонаціональну систему акустичних датчиків, які могли б ідентифікувати їх за звуковою сигнатурою. Ці розвідувальні дані потім передаються сотням мобільних груп, оснащених зенітними гарматами та важкими кулеметами - набагато дешевше рішення, ніж використання ракетних перехоплювачів.

Президент Володимир Зеленський минулого тижня запропонував Польщі навчання з боротьби з російськими дронами, зокрема з "шахедами" іранського виробництва. Міністерство оборони Варшави заявило, що "наразі ведуться поглиблені переговори між фахівцями обох країн щодо поглиблення співпраці в галузі безпілотників та протидронних систем".

Віце-міністр оборони Литви Кароліс Алекса повідомив Financial Times, що балтійська країна наслідує українську практику використання мобільних бойових груп для збивання дронів, виявлених акустичною системою виявлення.

Павло Зінченко

Війна в УкраїніНовини СвітуТехнологіїПублікації
Державний кордон України
Андрюс Кубілюс
Європейська комісія
Financial Times
Reuters
Латвія
НАТО
Європейський Союз
Варшава
Фінляндія
Андрій Єрмак
Литва
Європа
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Естонія
Україна
Київ
Польща