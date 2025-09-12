$41.310.10
17:47 • 3066 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
17:37 • 5730 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
14:30 • 15512 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01 • 22303 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 28377 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 26190 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 22574 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 31882 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20023 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34 • 17510 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
Рубрики
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Європа
Операція "Східний вартовий" не передбачає інтеграції з українськими протиповітряними силами - генерал НАТО

Київ • УНН

 • 98 перегляди

НАТО запускає операцію "Східний вартовий" для захисту східних рубежів Альянсу. НАТО враховуватиме досвід України зі збиття повітряних цілей.

Операція "Східний вартовий" не передбачає інтеграції з українськими протиповітряними силами - генерал НАТО

Операція "Східний вартовий" буде зосереджена насамперед на захисті території НАТО, зокрема східних рубежів Альянсу. Водночас НАТО продовжує вчитися в України та буде враховувати її досвід збивання повітряних цілей. Про це заявив Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич під час пресконференції, пише УНН.

Східний вартовий" буде зосереджений насамперед на захисті території Альянсу. І наразі я не бачу конфлікту між підтримкою, яку окремі країни надають Україні, і тим, що вони пропонують зробити для цих зусиль 

- відповів Гринкевич.

При цьому генерал зазначив, що операція "Східний вартовий" не передбачає інтеграції з українськими протиповітряними силами. Водночас він позитивно оцінив досвід України та ініціативу ЄС щодо розбудови так званої "стіни проти дронів". Генерала зазначив, що такі методи співзвучні з намірами НАТО.

Щойно повернувшись із Балтії, де низка країн інвестує в технології, вивчаючи досвід України щодо того, які датчики і яка зброя, кінетична і некінетична, я розумію, що це може бути ефективним. І тому інтеграція цих видів оборони в нашу повсякденну діяльність зі стримування і в наші регіональні плани - це абсолютно точно те, що ми хочемо робити в майбутньому 

- наголосив Гринкевич.

Він зазначив, що НАТО може багато чому навчитися в України.

Вони мають добре розвинену оборонно-промислову базу. Вони мають великий досвід роботи з перехоплювачами безпілотників. У нас є потужності, у нас є Об'єднаний аналітичний навчально-тренувальний центр у Польщі, який є спільним для НАТО та України, де ми беремо уроки 

- додав генерал.

Доповнення

Союзники по НАТО висловили повну солідарність з Польщею після порушення повітряного простору країни російськими дронами. Операція "Східний вартовий" зміцнить східний фланг Альянсу.

Ми бачимо, як дрони порушують наш повітряний простір. Незалежно від того, чи було це навмисно, чи ні, це неприйнятно. Союзники висловили повну солідарність з Польщею. Вкрай важливо протидіяти агресії та захищати кожного члена Альянсу. Захист східного флангу – наше ключове завдання. Саме тому ми запускаємо ініціативу "Східний вартовий" для подальшого зміцнення нашого східного флангу 

– сказав генеральний секретар НАТО.

Павло Зінченко

Політика
Державний кордон України
НАТО
Україна
Польща