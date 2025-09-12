Операція "Східний вартовий" не передбачає інтеграції з українськими протиповітряними силами - генерал НАТО

Операція "Східний вартовий" буде зосереджена насамперед на захисті території НАТО, зокрема східних рубежів Альянсу. Водночас НАТО продовжує вчитися в України та буде враховувати її досвід збивання повітряних цілей. Про це заявив Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич під час пресконференції, пише УНН.

Східний вартовий" буде зосереджений насамперед на захисті території Альянсу. І наразі я не бачу конфлікту між підтримкою, яку окремі країни надають Україні, і тим, що вони пропонують зробити для цих зусиль

При цьому генерал зазначив, що операція "Східний вартовий" не передбачає інтеграції з українськими протиповітряними силами. Водночас він позитивно оцінив досвід України та ініціативу ЄС щодо розбудови так званої "стіни проти дронів". Генерала зазначив, що такі методи співзвучні з намірами НАТО.

Щойно повернувшись із Балтії, де низка країн інвестує в технології, вивчаючи досвід України щодо того, які датчики і яка зброя, кінетична і некінетична, я розумію, що це може бути ефективним. І тому інтеграція цих видів оборони в нашу повсякденну діяльність зі стримування і в наші регіональні плани - це абсолютно точно те, що ми хочемо робити в майбутньому

Він зазначив, що НАТО може багато чому навчитися в України.

Вони мають добре розвинену оборонно-промислову базу. Вони мають великий досвід роботи з перехоплювачами безпілотників. У нас є потужності, у нас є Об'єднаний аналітичний навчально-тренувальний центр у Польщі, який є спільним для НАТО та України, де ми беремо уроки

Союзники по НАТО висловили повну солідарність з Польщею після порушення повітряного простору країни російськими дронами. Операція "Східний вартовий" зміцнить східний фланг Альянсу.

Ми бачимо, як дрони порушують наш повітряний простір. Незалежно від того, чи було це навмисно, чи ні, це неприйнятно. Союзники висловили повну солідарність з Польщею. Вкрай важливо протидіяти агресії та захищати кожного члена Альянсу. Захист східного флангу – наше ключове завдання. Саме тому ми запускаємо ініціативу "Східний вартовий" для подальшого зміцнення нашого східного флангу