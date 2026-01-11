250 тисяч чоловіків 25+ навчаються у вишах: у Раді готують обмеження відстрочки

В Україні можуть обмежити право на відстрочку від мобілізації для чоловіків віком від 25 років, у зв’язку з навчанням. Відповідний законопроєкт уже готується до другого читання у Верховній Раді. Про це повідомив народний депутат, голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в етері телемарафону, передає УНН.

Деталі

За словами народного депутата, до повномасштабного вторгнення в системі фахової та вищої освіти одночасно навчалися близько 30 тисяч чоловіків віком 25+. Станом на 1 вересня 2025 року їхня кількість зросла до 250 тисяч.

"Ми не можемо, як держава, обмежити право на освіту, звісно, але між тим будемо перевіряти, як ці люди насправді навчаються. Державна служба якості освіти вже збирає велику кількість перевірок, у яких було відраховано майже 50 000 людей, які насправді не навчалися, а лише формально ховалися в цих закладах освіти", – наголошує посадовець.

Перевірки стосувалися не лише студентів, а й керівництва навчальних закладів. За словами посадовця, наразі відкрито вісім кримінальних справ щодо масового набору таких осіб. Матеріали перевірок передані до СБУ, Нацполіції та Міністерства освіти і науки. Рішення у цих справах перебувають у процесі.

"Служби контролю завжди дивляться на те, як були зараховані, як проходив освітній процес. які результати навчання, як вони фіксувалися, як ці люди навчалися. Тому, звісно, і потрапили в цю перевірку і керівництво цих закладів освіти. Наскільки мені відомо, зараз є вісім кримінальних справ, достатньо великих по масовому набору таких людей в закладі освіти", – каже Бабак.

Наразі це питання розглядається у Верховній Раді.

"Масово дуже багато людей користуються цією лазівкою в законодавстві і йдуть в заклади вищої освіти не зовсім для того, щоб навчатися, а скоріше для того, щоб уникнути мобілізації. І з цим треба працювати. Зараз в Верховній Раді є один з законопроектів в комітеті національної безпеки оборони та розвідки, який, звісно, не може обмежувати право на освіту, але може обмежувати право на відстрочку. І один з цих законопроектів якраз готовий до другого читання і говорить про те, як що чоловіки віком 25 плюс, які будуть вступати в заклади вищої освіти або фахової передвищої або професійної освіти, не будуть мати право на відстрочку. Це радикально достатньо, але це потрібно робити, якщо ми говоримо про безпеку нашої країни", - підкреслив Бабак.

Нагадаємо

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою студентам, аспірантам та викладачам надаватиметься відстрочка на семестр навчання, тому під час канікул існує вірогідність, що їх можуть мобілізувати до лав ЗСУ. Міністр освіти Оксен Лісовий запевнив, що жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, які мають право на відстрочку, не передбачається.