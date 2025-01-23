Мобілізація студентів та викладачів під час канікул: в МОН запевнили, що законодавчо такого не передбачається

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою студентам, аспірантам та викладачам надаватиметься відстрочка на семестр навчання, тому під час канікул існує вірогідність, що їх можуть мобілізувати до лав ЗСУ. Міністр освіти Оксен Лісовий запевнив, що жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, які мають право на відстрочку, не передбачається.

Про це пише УНН з посиланням на нардепа Романа Грищука та Оксена Лісового.

Деталі

16 січня набрала чинність постанова Кабінету про порядок відстрочки від призову на військову службу. І два абзаци викликають занепокоєння і в освітян, і в мене особисто. Вони суперечать закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку і можуть викликати дуже неоднозначне трактування. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період особам, зазначеним у підпункті 1 пункту 2 додатку 5 (студенти, аспіранти) надається на семестр, але не більше ніж на шість місяців - написав Грищук

Також він зазначив, що відстрочка для педагогів, науково-педагогічних працівників надається до кінця навчального року, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку.

За цією постановою відстрочка надається до кінця навчального року, тобто травень-червень. Що тоді з викладачами в літні місяці? Як це бачить Кабінет міністрів? По студентам ті ж ризики сама. Постанову терміново треба приводити у відповідність до закону. Викладачам відстрочка на час трудового договору, студентам на весь період навчання - додав Грищук.

Міністр освіти Оксен Лісовий повідомив, що "жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не передбачається".

Жодних дискусій та обговорень з цього приводу на урядовому рівні не відбувається. Будь-які суперечності, які можуть виникати в підзаконних актах чи інших документах, ініційованих центральними органами виконавчої влади стосовно цього питання будуть врегульовуватися відповідно до чинного закону про мобілізацію - зазначив Лісовий.

Згодом Грищук повідомив, що уряд планує внести зміни до порядку надання відстрочок.

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