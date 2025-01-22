Відсьогодні критичні підприємства зможуть завчасно подовжити бронювання працівників

Відсьогодні, 22 січня, і до 1 березня в Україні спрощується перебронювання військовозобов’язаних працівників через портал "Дія". Критичні підприємства можуть подавати заяви на бронювання без очікування 72 годин. Про це пише УНН з посиланням на постанову Кабінету міністрів від 14 січня 2025 р. № 36.

Деталі

Як зазначається в постанові, під час бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, установ, організацій, які визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період переведення у період з 22 січня 2025 року до 1 березня 2025 року військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік здійснюється без очікування 72 годин.

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше повідомляв, що актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року, але можна скасувати його завчасно та оформити нове без перерв.

Алгоритм на порталі "Дія" той самий:

зайдіть у кабінет громадянина та оберіть подати заяву;

вкажіть дані кандидатів для бронювання;

підтвердьте, що зарплата працівника становить понад 20 тис. гривень;

перевірте заяву та підпишіть.

Критичні підприємства зможуть подати заяви на бронювання без 72-годинного очікування - Федоров

Окрім того, постанова визначає, що бронюванню підлягають всі військовозобов’язані медичні працівники закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи.

Також бронюванню підлягають всі військовозобов’язані працівники, які займають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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