С сегодняшнего дня критические предприятия смогут заблаговременно продлить бронирование работников
Киев • УНН
С 22 января до 1 марта 2025 года критические предприятия могут подавать заявления на бронирование военнообязанных без 72-часового ожидания.
С сегодняшнего дня, 22 января, и до 1 марта в Украине упрощается перебронирование военнообязанных работников через портал «Дія». Критические предприятия могут подавать заявления на бронирование без ожидания 72 часов. Об этом пишет УНН со ссылкой на постановление Кабинета министров от 14 января 2025 г. № 36.
Детали
Как отмечается в постановлении, при бронировании военнообязанных работников предприятий, учреждений, организаций, которые определены критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период перевод в период с 22 января 2025 года до 1 марта 2025 года военнообязанного на специальный воинский учет осуществляется без ожидания 72 часов.
Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее сообщал, что актуальное бронирование действует до 28 февраля 2025 года, но можно отменить его заблаговременно и оформить новое без перерывов.
Алгоритм на портале «Дія» тот же:
- зайдите в кабинет гражданина и выберите подать заявление;
- укажите данные кандидатов для бронирования;
- подтвердите, что зарплата работника составляет более 20 тыс. гривен;
- проверьте заявление и подпишите.
Критические предприятия смогут подать заявления на бронирование без 72-часового ожидания - Федоров14.01.25, 19:30 • 33544 просмотра
Кроме того, постановление определяет, что бронированию подлежат все военнообязанные медицинские работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы.
Также бронированию подлежат все военнообязанные работники, занимающие должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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