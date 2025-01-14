Критические предприятия смогут подать заявления на бронирование без 72-часового ожидания - Федоров
Киев • УНН
С 22 января до 1 марта 2025 года критические предприятия могут подавать заявления на бронирование без ожидания 72 часов. Актуальное бронирование действует до 28 февраля 2025 года, а статус критичности нужно обновить.
Критические предприятия могут подать заявления на бронирование с 22 января до 1 марта 2025 года без ожидания 72 часов. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
По словам чиновника, руководители критических предприятий могут подавать списки на бронирование заблаговременно. Никаких пауз между завершением предыдущего срока и оформлением нового - для непрерывной отсрочки работников.
Критические предприятия могут подать заявления на бронирование с 22 января до 1 марта 2025 года без ожидания 72 часов. Актуальное бронирование действует до 28 февраля 2025 года, но можно отменить его заранее и оформить новое без перерывов - отметил Федоров.
Алгоритм на портале Дія тот же:
- Зайдите в кабинет гражданина и выберите Подать заявление
- Укажите данные кандидатов для бронирования
- Подтвердите, что зарплата работника составляет 20 000+
- Проверьте заявление и подпишите
Кроме того, по его словам, предприниматели должны обновить статус критичности до 28 февраля: подать пакет документов, подтверждающий соответствие критериям, в соответствующий государственный орган - Минэкономики, Минагро, Минэнерго, Минцифры или другой
"Проверяйте статус своего предприятия и готовьте списки работников заранее - и работайте без задержек и неожиданных сценариев", - резюмировал Федоров.
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