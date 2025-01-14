Критические предприятия смогут подать заявления на бронирование без 72-часового ожидания - Федоров

ukenru
Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14:03 • 42736 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
13:22 • 101023 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
13:09 • 80062 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 136289 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 126846 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 130673 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 231614 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 287819 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
10 января, 13:12 • 226408 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
10 января, 10:22 • 284038 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Авиаудар рф по Сумах: под завалами людей не обнаружили

Авиаудар рф по Сумах: под завалами людей не обнаружили

14 января, 08:03 • 97525 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 112494 просмотра
Министерство стратегической промышленности: в процессе замены 30 тысяч бракованных мин

Министерство стратегической промышленности: в процессе замены 30 тысяч бракованных мин

14 января, 08:26 • 92388 просмотра
В Саратове массштабно горит НПЗ, который ранее занимал первое место в компании «роснефть»

В Саратове массштабно горит НПЗ, который ранее занимал первое место в компании «роснефть»

14 января, 11:23 • 67992 просмотра
Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

14:49 • 56569 просмотра
публикации
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

15:10 • 43416 просмотра
Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

14:49 • 56569 просмотра
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
Эксклюзив

13:22 • 101023 просмотра
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 118429 просмотра
Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

13 января, 16:05 • 122040 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 112494 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 105481 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 111708 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13 января, 13:32 • 109069 просмотра
Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

13 января, 13:13 • 110400 просмотра
Актуальное
Критические предприятия смогут подать заявления на бронирование без 72-часового ожидания - Федоров

Критические предприятия смогут подать заявления на бронирование без 72-часового ожидания - Федоров

Киев  •  УНН

 • 1357 просмотра

Read in English

С 22 января до 1 марта 2025 года критические предприятия могут подавать заявления на бронирование без ожидания 72 часов. Актуальное бронирование действует до 28 февраля 2025 года, а статус критичности нужно обновить.

Критические предприятия могут подать заявления на бронирование с 22 января до 1 марта 2025 года без ожидания 72 часов. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

По словам чиновника, руководители критических предприятий могут подавать списки на бронирование заблаговременно. Никаких пауз между завершением предыдущего срока и оформлением нового - для непрерывной отсрочки работников.

Критические предприятия могут подать заявления на бронирование с 22 января до 1 марта 2025 года без ожидания 72 часов. Актуальное бронирование действует до 28 февраля 2025 года, но можно отменить его заранее и оформить новое без перерывов - отметил Федоров.

Алгоритм на портале Дія тот же:

- Зайдите в кабинет гражданина и выберите Подать заявление

- Укажите данные кандидатов для бронирования

- Подтвердите, что зарплата работника составляет 20 000+

- Проверьте заявление и подпишите

Кроме того, по его словам, предприниматели должны обновить статус критичности до 28 февраля: подать пакет документов, подтверждающий соответствие критериям, в соответствующий государственный орган - Минэкономики, Минагро, Минэнерго, Минцифры или другой

"Проверяйте статус своего предприятия и готовьте списки работников заранее - и работайте без задержек и неожиданных сценариев", - резюмировал Федоров.

В феврале заканчивается бронирование для всех военнообязанных: в ВР объяснили, что будет дальше08.01.25, 16:29 • 23385 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
verkhovna-radaВерховная Рада

Обратиться по вопросам размещения рекламы