Критичні підприємства зможуть подати заяви на бронювання без 72-годинного очікування - Федоров

Критичні підприємства можуть подати заяви на бронювання з 22 січня до 1 березня 2025 року без очікування 72 годин. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

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За словами урядовця, керівники критичних підприємств можуть подавати списки на бронювання завчасно. Жодних пауз між завершенням попереднього терміну та оформленням нового — для безперервної відстрочки працівників.

Критичні підприємства можуть подати заяви на бронювання з 22 січня до 1 березня 2025 року без очікування 72 годин. Актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року, але можна скасувати його завчасно та оформити нове без перерв - зазначив Федоров.

Алгоритм на порталі Дія той самий:

– Зайдіть у кабінет громадянина та оберіть Подати заяву

– Вкажіть дані кандидатів для бронювання

– Підтвердьте, що зарплата працівника становить 20 000+

– Перевірте заяву та підпишіть

Крім того, за його словами, підприємці мають оновити статус критичності до 28 лютого: подати пакет документів, що підтверджує відповідність критеріям, до відповідного державного органу — Мінекономіки, Мінагро, Міненерго, Мінцифри чи іншого

"Перевіряйте статус свого підприємства й готуйте списки працівників заздалегідь — і працюйте без затримок і несподіваних сценаріїв", - резюмував Федоров.

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