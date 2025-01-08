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В лютому закінчується бронювання для всіх військовозобов'язаних: у ВР пояснили, що буде далі

Київ • УНН

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28 лютого в Україні закінчується термін бронювання всіх військовозобов'язаних. Частина заброньованих працівників може бути мобілізована до ЗСУ, оскільки законодавство не передбачає механізму очікування перебронювання.

В Україні 28 лютого закінчується термін бронювання у всіх військовозобовʼязаних. Чинним законодавством не передбачено механізму, який дозволить почекати поки працівника перебронюють. Про це повідомив нардеп, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, передає УНН.

28 лютого закінчується у всіх військовозобовʼязаних по країні бронювання. Діючим законодавством не передбачено механізму, почекати зараз ми тут перебронюємо працівника, нам не вистачило часу

- написав Федієнко.

На його погляд, у разі, якщо підприємство втрачає статус критичності (закінчили державний контракт, нового не має), або не відповідає критеріям (76 постанова), то заброньовані працівники цього підприємства, так само втрачають бронювання, або керівник підприємства не вчасно отримав відповідні критерії.

"Враховуючи що такі військовозобовʼязані всі на обліку, ТЦК має повне право мобілізувати таких військовозобовʼязаних. Все в рамках закону. Так, навіть зараз я зустрічав керівників ТЦК, які розуміють ці питання, і, наприклад, для робітників оборонних підприємств, підприємств звʼязку, енергетики, йдуть на зустріч даючи часу на перебронювання", - зазначив Федієнко.

За його словами, мобілізаційне завдання бронювання військовозобов’язаних працівників зазвичай агропромислового сектору, для виробництва номенклатури, розуміння обсягів виробництва необхідної продукції, для військових.

"Мобілізаційне завдання має встановлюватись з врахуванням потужності підприємств, тобто бути таким, яке підприємство може виконати. Тобто, наприклад ОДА, встановлює мобілізаційне завдання враховуючи потреби МО та можливості підприємства. Під час останніх перевірок ОДА відповідності таких підприємств у частині спроможності, деякі з них втратили мобілізаційне завдання. Але працівники на той час залишились заброньованими", - пояснив Федієнко.

Він нагадав, що бронювання, це вид відстрочки, Ст23 Закону.

"Бронювання працівника встановлюється міністерством економіки. І навіть якщо підприємством на той час втратило мобілізаційне завдання, бронювання діючого працівника залишалась чинним. На жаль далі все складніше і складніше знайти баланс між формуванням заброньованих працівників для критично важливих підприємств, та мобілізацією та поповненням особовим складом ЗСУ", - заявив Федієнко.

Тому, за його словами, після 28 лютого якийсь відсоток військовозобов’язаних, які були заброньовані, будуть мобілізований до Збройних сил України, інших військових формувань.

"Можливо варто вже зараз подбати про те, щоб долучитись до відповідного військового підрозділу через механізм рекрутингу, діючє законодавство це дозволяє", - додав Федієнко.

Анулювати бронювання працівника тепер можна в "Дії"31.12.24, 10:45 • 21849 переглядiв

Доповнення

Федієнко повідомляв, що працівники ТЦК можуть не вносити відомості в реєстр "Оберіг" щодо бронювання військовозобов’язаних, через що працівників критично важливих підприємств, які заброньовані, можуть мобілізувати до армії. Також працівники ТЦК можуть мобілізовувати заброньованих працівників, анульовуючи надані їм відстрочки, через що потім людині складно демобілізуватися.

У Миколаївському ТЦК та СП відреагували на заяву нардепа Олександра Федієнко щодо мобілізації заброньованого працівника. Як вказали в ТЦК, відбулось автоматичне анулювання бронювання військовозобов’язаних деяких підприємств. Втім не було враховано статус критичності підприємства, на якому працює заброньований, тому у ТЦК розпочали службову перевірку.

Бронювання працівників за новими правилами: перші 7 компаній оновили статус критичності 03.12.24, 12:46 • 25278 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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