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В феврале заканчивается бронирование для всех военнообязанных: в ВР объяснили, что будет дальше

В феврале заканчивается бронирование для всех военнообязанных: в ВР объяснили, что будет дальше

Киев  •  УНН

 • 5476 просмотра

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28 февраля в Украине заканчивается срок бронирования всех военнообязанных. Часть забронированных работников может быть мобилизована в ВСУ, поскольку законодательство не предусматривает механизма ожидания перебронирования.

В Украине 28 февраля заканчивается срок бронирования у всех военнообязанных. Действующим законодательством не предусмотрен механизм, который позволит подождать пока работника перебронируют. Об этом сообщил нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, передает УНН.

28 февраля заканчивается у всех военнообязанных по стране бронирование. Действующим законодательством не предусмотрен механизм, подождать сейчас мы здесь перебронируем работника, нам не хватило времени

- написал Федиенко.

На его взгляд, в случае, если предприятие теряет статус критичности (закончили государственный контракт, нового не имеет), или не соответствует критериям (76 постановление), то забронированные работники этого предприятия, так же теряют бронирование, или руководитель предприятия не вовремя получил соответствующие критерии.

"Учитывая что такие военнообязанные все на учете, ТЦК имеет полное право мобилизовать таких военнообязанных. Все в рамках закона. Да, даже сейчас я встречал руководителей ТЦК, которые понимают эти вопросы, и, например, для рабочих оборонных предприятий, предприятий связи, энергетики, идут на встречу давая время на перебронирование", - отметил Федиенко.

По его словам, мобилизационная задача бронирования военнообязанных работников обычно агропромышленного сектора, для производства номенклатуры, понимание объемов производства необходимой продукции, для военных.

"Мобилизационное задание должно устанавливаться с учетом мощности предприятий, то есть быть таким, которое предприятие может выполнить. То есть, например ОВА, устанавливает мобилизационное задание учитывая потребности МО и возможности предприятия. Во время последних проверок ОГА соответствия таких предприятий в части способности, некоторые из них потеряли мобилизационное задание. Но работники в то время остались забронированными", - пояснил Федиенко.

Он напомнил, что бронирование, это вид отсрочки, ст23 Закона.

"Бронирование работника устанавливается министерством экономики. И даже если предприятие в то время потеряло мобилизационное задание, бронирование действующего работника оставалось действующим. К сожалению дальше все сложнее и сложнее найти баланс между формированием забронированных работников для критически важных предприятий, и мобилизацией и пополнением личным составом ВСУ", - заявил Федиенко.

Поэтому, по его словам, после 28 февраля какой-то процент военнообязанных, которые были забронированы, будут мобилизованы в Вооруженные силы Украины, другие военные формирования.

"Возможно стоит уже сейчас позаботиться о том, чтобы приобщиться к соответствующему военному подразделению через механизм рекрутинга, действующее законодательство это позволяет", - добавил Федиенко.

Аннулировать бронирование работника теперь можно в "Дії"31 дек. 2024, 08:45 • 21538 просмотров

Дополнение

Федиенко сообщал, что работники ТЦК могут не вносить сведения в реестр "Оберіг" по бронированию военнообязанных, из-за чего работников критически важных предприятий, которые забронированы, могут мобилизовать в армию. Также работники ТЦК могут мобилизовать забронированных работников, аннулируя предоставленные им отсрочки, из-за чего потом человеку сложно демобилизоваться.

В Николаевском ТЦК и СП отреагировали на заявление нардепа Александра Федиенко по мобилизации забронированного работника. Как указали в ТЦК, состоялось автоматическое аннулирование бронирования военнообязанных некоторых предприятий. Впрочем, не был учтен статус критичности предприятия, на котором работает забронированный, поэтому в ТЦК начали служебную проверку.

Бронирование сотрудников по новым правилам: первые 7 компаний обновили статус критичности3 дек. 2024, 10:46 • 24978 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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