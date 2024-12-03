Бронирование сотрудников по новым правилам: первые 7 компаний обновили статус критичности
Киев • УНН
Минэкономики возобновило предоставление статуса критичности для бронирования работников по обновленным критериям. За первые два дня подано 3500 заявлений на бронирование 26,7 тысяч работников через «Дію».
Министерство экономики восстановило предоставление статуса критичности предприятиям для бронирования работников по обновленным критериям. На данный момент первые семь компаний обновили свой статус критичности. Об этом во вторник сообщили в Министерстве экономики, передает УНН.
Первые семь предприятий успешно прошли процедуру обновления критичности по новым критериям. Это компании в сфере производства стеклянных изделий, мебели, текстиля, керамической плитки и других сферах. Компании получили возможность бронировать работников на срок до 12 месяцев. Те, кто критичность не обновил, тоже могут бронировать работников. Такое бронирование будет действовать до 28 февраля 2025 года, это крайний срок для обновления критичности
По словам Свириденко, за первые два дня восстановления бронирования через "Дію", компании подали 3500 заявок на бронирование 26,7 тысяч работников.
Дополнение
- Для получения статуса критически важного частные предприятия должны соответствовать двум обязательным критериям:
- Уровень заработной платы. Средняя заработная плата должна быть не менее 20000 грн за отчетный период
- Отсутствие задолженностей. Предприятие не должно иметь долгов перед государственным или местным бюджетом по любым налогам и сборам.
Также необходимо соответствовать одному из дополнительных критериев:
- сумма уплаченных налогов и взносов превышает €1,5 млн;
- поступления в иностранной валюте превышают € 32 млн;
- предприятие имеет стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов);
- предприятие является резидентом «Дія Сіті»;
- оказывает услуги связи со значительными доходами;
- имеет важное значение для экономики или потребностей общины.
Добавим
Если выяснится, что работодатель предоставил недостоверную информацию о заработной плате работника, то предприятие будет терять возможность бронирования и получения критичности на период 6 месяцев.