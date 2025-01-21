Упрощенное перебронирование работников через «Дію»: в Минцифре заверили, что сбоев не будет

Во время перебронирования работников по упрощенной процедуре через портал «Дія» с 22 января по 1 марта, сбоев не будет. Об этом заявила заместитель директора Директората развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Валерия Коваль в эфире телемарафона, передает УНН.

Сбоев не будет, поскольку есть пошаговый алгоритм действий, который должен осуществить руководитель предприятия. Представим себе две ситуации. Первая - это бронирование уже у работника у которого оно уже закончилось и руководитель хочет его забронировать заново, здесь все просто. Он заходит на портал «Дія», выбирает услугу бронирования, вводит данные работника и отправляет заявку в обработку. Если такое предприятие уже получило обновленную критичность по новым критериям, то такая заявка обработается без ожидания 72 часов