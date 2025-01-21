Упрощенное перебронирование работников через «Дію»: в Минцифре заверили, что сбоев не будет
Киев • УНН
Минцифры анонсировало бесперебойную работу упрощенной системы перебронирования через «Дію» с 22 января до 1 марта. Критические предприятия смогут оформить бронирование без 72-часового ожидания.
Во время перебронирования работников по упрощенной процедуре через портал «Дія» с 22 января по 1 марта, сбоев не будет. Об этом заявила заместитель директора Директората развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Валерия Коваль в эфире телемарафона, передает УНН.
Сбоев не будет, поскольку есть пошаговый алгоритм действий, который должен осуществить руководитель предприятия. Представим себе две ситуации. Первая - это бронирование уже у работника у которого оно уже закончилось и руководитель хочет его забронировать заново, здесь все просто. Он заходит на портал «Дія», выбирает услугу бронирования, вводит данные работника и отправляет заявку в обработку. Если такое предприятие уже получило обновленную критичность по новым критериям, то такая заявка обработается без ожидания 72 часов
Также она объяснила, что делать, когда у работника скоро заканчивается действие бронирования.
Второй кейс - это когда у работника есть действующее бронирование. Представим оно заканчивается 20 февраля и руководитель предприятия имеет возможность аннулировать действующее бронирование и сразу подать на новое и в таком случае, если критичность уже есть по новым критериям, работник также получает бронирование в течение 72 часов, если он будет соответствовать всем критериям. В таком случае руководитель предприятия по залету сможет перебронировать работников, которые являются важными для предприятия
Дополнение
Критические предприятия могут подать заявления на бронирование с 22 января по 1 марта 2025 года без ожидания 72 часов.
Актуальное бронирование действует до 28 февраля 2025 года, но можно отменить его заблаговременно и оформить новое без перерывов.Алгоритм на портале Дія тот же:
- Зайдите в кабинет гражданина и выберите Подать заявление;
- Укажите данные кандидатов для бронирования;
- Подтвердите, что зарплата работника составляет 20 000+;
- Проверьте заявление и подпишите;
Кроме того, предприниматели должны обновить статус критичности до 28 февраля: подать пакет документов, подтверждающий соответствие критериям, в соответствующий государственный орган - Минэкономики, Минагро, Минэнерго, Минцифры или другой.
В Украине 28 февраля заканчивается срок бронирования у всех военнообязанных. Ранее законодательством не было предусмотрено механизма, который позволит подождать пока работника перебронируют, что создавало дискуссии.