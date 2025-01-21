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Спрощене перебронювання працівників через "Дію": в Мінцифрі запевнили, що збоїв не буде

Спрощене перебронювання працівників через "Дію": в Мінцифрі запевнили, що збоїв не буде

Київ • УНН

 • 26395 перегляди

Мінцифри анонсувало безперебійну роботу спрощеної системи перебронювання через "Дію" з 22 січня до 1 березня. Критичні підприємства зможуть оформити бронювання без 72-годинного очікування.

Під час перебронювання працівників за спрощеною процедурою через портал "Дія" з 22 січня до 1 березня, збоїв не буде. Про це заявила заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Коваль в ефірі телемарафону, передає УНН.

Збоїв не буде, оскільки є покроковий алгоритм дій, який має здійснити керівник підприємства. Уявімо собі дві ситуації. Перша – це бронювання вже в працівника в якого воно вже закінчилося й керівник хоче його забронювати заново, тут все просто. Він заходить на портал "Дія", обирає послугу бронювання, вводить дані працівника й відправляє заявку в обробку. Якщо таке підприємство вже отримало оновлену критичність за новими критеріями, то така заява обробиться без очікування 72 годин

- розповіла Коваль.

Також вона пояснила, що робити, коли у працівника скоро закінчується дія бронювання.

Другий кейс – це коли в працівника є діюче бронювання. Уявімо воно закінчується 20 лютого й керівник підприємства має можливість анулювати діюче бронювання й одразу подати на нове й у такому випадку, якщо критичність вже є за новими критеріями, працівник також отримує бронювання протягом 72 годин, якщо він буде відповідати всім критеріям. У такому випадку керівник підприємства за залетіть зможе перебронювати працівників, які є важливими для підприємства

- сказала Коваль.

Доповнення

Критичні підприємства можуть подати заяви на бронювання з 22 січня до 1 березня 2025 року без очікування 72 годин.

Актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року, але можна скасувати його завчасно та оформити нове без перерв.Алгоритм на порталі Дія той самий:

  • Зайдіть у кабінет громадянина та оберіть Подати заяву;
    • Вкажіть дані кандидатів для бронювання;
      • Підтвердьте, що зарплата працівника становить 20 000+;
        • Перевірте заяву та підпишіть;

          Крім того, підприємці мають оновити статус критичності до 28 лютого: подати пакет документів, що підтверджує відповідність критеріям, до відповідного державного органу — Мінекономіки, Мінагро, Міненерго, Мінцифри чи іншого.

          В Україні 28 лютого закінчується термін бронювання у всіх військовозобовʼязаних. Раніше законодавством не було передбачено механізму, який дозволить почекати поки працівника перебронюють, що створювало дискусії.

          Анна Мурашко

          Анна Мурашко

          СуспільствоТехнології
          ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
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