Міністерство освіти і науки України

Школи самі встановлюють тривалість канікул, але не менше 30 днів. Окремі заклади можуть продовжити навчання у червні для надолуження освітніх втрат.
У 2024 році учні початкової школи покращили знання з математики та читання, попри війну. Хлопці кращі в математиці, дівчата - в читанні, про це свідчать дані моніторингу.
МОН закликає підлітків не чіплятися за вагони потягів заради відео. Торік через це травмувалися 28 дітей, 9 загинули. Це карається штрафом або кримінальною відповідальністю.
Президент підписав закон №9600, що змінює навантаження на викладачів вищої освіти. Він встановлює мінімальний обсяг наукової роботи та максимальне навчальне навантаження.
Президент Зеленський повідомив, що цифрова платформа "Мрія" вже працює в 40 школах шести областей. У 2025 році планується масштабне розширення платформи на всю країну, а також запуск пілоту для дошкілля.
В Україні початкові школи та гімназії не закриватимуть, але зміниться вибір профілів і предметів учнями. Держава виділяє кошти на обладнання для лабораторій.
У Броварах успішно діє проєкт "Перспектива 21. 3", який допомагає дорослим з синдромом Дауна адаптуватися до самостійного життя та працевлаштуватися. Організація створила пекарню та кафе для стажування.
Для вступу в дитячий садок потрібні заява, медкартка дитини та свідоцтво про народження. Для пільгових категорій та дітей з особливими потребами потрібні додаткові документи.
МОН веде переговори з країнами-партнерами щодо запровадження української мови як іноземної у закордонних школах. Це допоможе українським дітям за кордоном не вивчати російську та популяризує українську мову серед іноземців.
У київській школі №309 учні показали сценку з побиттям працівника ТЦК. Міністр освіти Оксен Лісовий вимагає службового розслідування та назвав таку поведінку неприпустимою.
Петиція щодо скасування наказу МОН про нові рекомендації з оцінювання учнів 5-9 класів набрала 25 тисяч голосів. Міністерство освіти тепер зобов'язане розглянути вимогу про перегляд системи оцінювання.
МОН скасувало нагородження випускників 11 класів золотими та срібними медалями за особливі досягнення у навчанні. Замість медалей випускники отримуватимуть свідоцтво про освіту "з відзнакою".
Міністерство освіти спростувало інформацію про закриття дистанційних класів та шкіл, зокрема для ТОТ. Відомство працює над покращенням якості дистанційної освіти та впроваджує нові форми навчання.
На тимчасово окупованих територіях проживає близько 600 тис. дітей шкільного віку, з яких лише 44 тис. навчаються онлайн в українських школах. У 2024 році понад 11 тис. абітурієнтів з ТОТ вступили до українських ВНЗ.
Кабмін затвердив постанову про 56 днів щорічної оплачуваної відпустки для всіх педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Зміни стосуються директорів, вихователів-методистів та інших педагогічних працівників.
МОН роз'яснило, що "вчительська тисяча" не вплине на доплату до мінімальної зарплати педагогів. З 1 січня 2025 року вчителі отримуватимуть додаткові 1300 грн (1000 грн після оподаткування).
У 2025 році в КАІ відкриється науковий парк для розвитку високотехнологічних галузей. Парк зосередиться на deep tech, БПЛА, кібербезпеці, штучному інтелекті та інших інноваційних напрямках.
Міністр освіти заперечує можливість мобілізації студентів та викладачів під час канікул, попри нову постанову Кабміну. Уряд планує внести зміни до порядку надання відстрочок від призову.
Денис Шмигаль провів нараду щодо розширення програм підтримки сімей з дітьми. Міністерства розроблять комплексну стратегію, яка охопить всі етапи батьківства - від вагітності до шкільного навчання.
Броварська громада готує всі свої 13 ліцеїв до участі у всеукраїнському експерименті з безпеки в закладах освіти. Три заклади вже затверджені МОН, решта готуються до виконання додаткових вимог безпеки.
Сервіс Резерв+ відновлює функцію оформлення відстрочок для студентів та аспірантів з 22 січня. Рішення прийняте після численних запитів та успішного тестування обміну даних з Міністерством освіти.
Уряд зменшив фінансування трьох освітніх програм на загальну суму понад 430 млн грн. Натомість збільшено освітню субвенцію місцевим бюджетам до 1,02 млрд грн.
Ректор КНУ повідомив про майбутнє звільнення професора Микити Василенка через порушення етичного кодексу. Комісія визнала його висловлювання про "голодних українок" неетичними.
Шеф-редакторка "Лівого берега" прокоментувала ситуацію зі скандальними висловлюваннями її батька про українських жінок. Кошкіна заявила, що отримує погрози та прокльони, хоча не має стосунку до ситуації.
Викладач КНУ Микита Василенко зробив неетичні висловлювання про миротворців та українських жінок. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до МОН, університету та СБУ щодо перевірки цієї ситуації.
З 1 січня 2025 року в Україні запрацює новий закон про дошкільну освіту. Зміни передбачають оптимізацію роботи вихователів, появу мобільних та сімейних садків, а також розширення форм навчання.
В українських ЗВО навчається 27226 іноземних студентів, найбільше з Китаю - 10735 осіб. Найпопулярнішою спеціальністю серед іноземців є медицина, а найбільше студентів навчається в КНУТД.
Надія Лещик запропонувала дозволити школам залишати учнів на другий рік навчання без згоди батьків. Пропозиція стосується випадків низької успішності та тривалих пропусків занять.
МОН анонсувало впровадження сучасної системи профільного навчання для старшокласників з 2027 року. Учні зможуть обирати предмети для поглибленого вивчення та відвідувати додаткові курси.
У третьому кварталі 2024 року середня зарплата українців становила 20592 гривень. Найвищі зарплати зафіксовані в сфері IT та телекомунікацій - 50752 грн, авіаційному транспорті - 40443 грн та фінансовому секторі.