Міністерство освіти і науки України

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18722 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 131412 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 124385 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125819 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124519 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127468 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191262 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76726 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163976 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115309 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

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Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

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Тривалість канікул школи визначають самостійно, деякі продовжать навчання в червні - ЦПД

Школи самі встановлюють тривалість канікул, але не менше 30 днів. Окремі заклади можуть продовжити навчання у червні для надолуження освітніх втрат.

Освіта • 09:50 • 588 перегляди

Попри війну: дослідження показало покращення оцінок у читанні і математиці у початковій школі

У 2024 році учні початкової школи покращили знання з математики та читання, попри війну. Хлопці кращі в математиці, дівчата - в читанні, про це свідчать дані моніторингу.

Суспільство • 09:06 • 4490 перегляди

Це не вартує життя і здоров'я: українцям нагадали про небезпеку чіпляння за потяги

МОН закликає підлітків не чіплятися за вагони потягів заради відео. Торік через це травмувалися 28 дітей, 9 загинули. Це карається штрафом або кримінальною відповідальністю.

Суспільство • 11 квітня, 13:32 • 10737 перегляди

Зменшення навантаження на викладачів вишів: Зеленський підписав закон

Президент підписав закон №9600, що змінює навантаження на викладачів вищої освіти. Він встановлює мінімальний обсяг наукової роботи та максимальне навчальне навантаження.

Політика • 9 квітня, 10:46 • 10985 перегляди

Освітня платформа "Мрія" у 2025 році масштабується на всю країну - Зеленський

Президент Зеленський повідомив, що цифрова платформа "Мрія" вже працює в 40 школах шести областей. У 2025 році планується масштабне розширення платформи на всю країну, а також запуск пілоту для дошкілля.

Політика • 8 квітня, 16:45 • 12226 перегляди

У Міносвіти пояснили, що саме змінює реформа старшої школи

В Україні початкові школи та гімназії не закриватимуть, але зміниться вибір профілів і предметів учнями. Держава виділяє кошти на обладнання для лабораторій.

Суспільство • 4 квітня, 22:03 • 6290 перегляди
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"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

У Броварах успішно діє проєкт "Перспектива 21. 3", який допомагає дорослим з синдромом Дауна адаптуватися до самостійного життя та працевлаштуватися. Організація створила пекарню та кафе для стажування.

Суспільство • 21 березня, 07:00 • 487088 перегляди

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Для вступу в дитячий садок потрібні заява, медкартка дитини та свідоцтво про народження. Для пільгових категорій та дітей з особливими потребами потрібні додаткові документи.

Суспільство • 19 березня, 12:52 • 119870 перегляди

"Перемовини з країнами-партнерами тривають": Лісовий щодо запровадження української мови за кордоном як іноземної

МОН веде переговори з країнами-партнерами щодо запровадження української мови як іноземної у закордонних школах. Це допоможе українським дітям за кордоном не вивчати російську та популяризує українську мову серед іноземців.

Суспільство • 28 лютого, 14:25 • 20753 перегляди

Скандальна сценка із "побиттям співробітника ТЦК" у столичній школі: Лісовий ініціював розслідування

У київській школі №309 учні показали сценку з побиттям працівника ТЦК. Міністр освіти Оксен Лісовий вимагає службового розслідування та назвав таку поведінку неприпустимою.

Суспільство • 17 лютого, 18:47 • 45838 перегляди

Петиція про скасування наказу МОН щодо оцінювання школярів набрала 25 тис. голосів

Петиція щодо скасування наказу МОН про нові рекомендації з оцінювання учнів 5-9 класів набрала 25 тисяч голосів. Міністерство освіти тепер зобов'язане розглянути вимогу про перегляд системи оцінювання.

Суспільство • 14 лютого, 13:58 • 31749 перегляди

Випускники шкіл більше не отримуватимуть золотих та срібних медалей

МОН скасувало нагородження випускників 11 класів золотими та срібними медалями за особливі досягнення у навчанні. Замість медалей випускники отримуватимуть свідоцтво про освіту "з відзнакою".

Суспільство • 13 лютого, 11:21 • 40868 перегляди

Про звільнення вчителів з дистанційних класів шкіл не йдеться – МОН

Міністерство освіти спростувало інформацію про закриття дистанційних класів та шкіл, зокрема для ТОТ. Відомство працює над покращенням якості дистанційної освіти та впроваджує нові форми навчання.

Суспільство • 12 лютого, 14:24 • 34338 перегляди

Лише 7% школярів з окупованих територій навчаються в українських школах онлайн - Лубінець

На тимчасово окупованих територіях проживає близько 600 тис. дітей шкільного віку, з яких лише 44 тис. навчаються онлайн в українських школах. У 2024 році понад 11 тис. абітурієнтів з ТОТ вступили до українських ВНЗ.

Суспільство • 12 лютого, 14:06 • 27963 перегляди

Уряд встановив єдину тривалість відпустки для працівників дошкілля

Кабмін затвердив постанову про 56 днів щорічної оплачуваної відпустки для всіх педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Зміни стосуються директорів, вихователів-методистів та інших педагогічних працівників.

Суспільство • 11 лютого, 16:42 • 35620 перегляди

"Вчительська тисяча" не вплине на доплату до мінімальної зарплати - МОН

МОН роз'яснило, що "вчительська тисяча" не вплине на доплату до мінімальної зарплати педагогів. З 1 січня 2025 року вчителі отримуватимуть додаткові 1300 грн (1000 грн після оподаткування).

Суспільство • 6 лютого, 09:05 • 26827 перегляди

У Київському авіаційному інституті відкриється науковий парк інноваційних технологій

У 2025 році в КАІ відкриється науковий парк для розвитку високотехнологічних галузей. Парк зосередиться на deep tech, БПЛА, кібербезпеці, штучному інтелекті та інших інноваційних напрямках.

Київ • 28 січня, 15:17 • 33147 перегляди

Мобілізація студентів та викладачів під час канікул: в МОН запевнили, що законодавчо такого не передбачається

Міністр освіти заперечує можливість мобілізації студентів та викладачів під час канікул, попри нову постанову Кабміну. Уряд планує внести зміни до порядку надання відстрочок від призову.

Суспільство • 23 січня, 14:53 • 30902 перегляди

Уряд готує нову стратегію підтримки українських сімей з дітьми: про що йдеться

Денис Шмигаль провів нараду щодо розширення програм підтримки сімей з дітьми. Міністерства розроблять комплексну стратегію, яка охопить всі етапи батьківства - від вагітності до шкільного навчання.

Суспільство • 23 січня, 14:23 • 24091 перегляди
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Броварська громада готується до участі в експерименті з підвищення безпеки в закладах освіти

Броварська громада готує всі свої 13 ліцеїв до участі у всеукраїнському експерименті з безпеки в закладах освіти. Три заклади вже затверджені МОН, решта готуються до виконання додаткових вимог безпеки.

Суспільство • 23 січня, 12:02 • 36679 перегляди

З 22 січня у Резерв+ знову зʼявляться відстрочки для студентів та аспірантів

Сервіс Резерв+ відновлює функцію оформлення відстрочок для студентів та аспірантів з 22 січня. Рішення прийняте після численних запитів та успішного тестування обміну даних з Міністерством освіти.

Суспільство • 20 січня, 15:47 • 31317 перегляди

Кабмін збільшив обсяг освітньої субвенції місцевим бюджетам до понад 1 млрд гривень

Уряд зменшив фінансування трьох освітніх програм на загальну суму понад 430 млн грн. Натомість збільшено освітню субвенцію місцевим бюджетам до 1,02 млрд грн.

Економіка • 30 грудня, 12:45 • 21508 перегляди

Професора КНУ Василенка звільнять "найближчими днями" - ректор

Ректор КНУ повідомив про майбутнє звільнення професора Микити Василенка через порушення етичного кодексу. Комісія визнала його висловлювання про "голодних українок" неетичними.

Суспільство • 26 грудня, 15:07 • 19221 перегляди

Прокльони та посилання: донька професора Василенка вперше прокоментувала скандал із батьком

Шеф-редакторка "Лівого берега" прокоментувала ситуацію зі скандальними висловлюваннями її батька про українських жінок. Кошкіна заявила, що отримує погрози та прокльони, хоча не має стосунку до ситуації.

Суспільство • 25 грудня, 02:48 • 23002 перегляди

Професор Василенко зробив скандальну заяву про миротворців та "голодних" українок. Омбудсмен вбачає потребу звернутись до СБУ

Викладач КНУ Микита Василенко зробив неетичні висловлювання про миротворців та українських жінок. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до МОН, університету та СБУ щодо перевірки цієї ситуації.

Суспільство • 23 грудня, 19:19 • 20163 перегляди

Новий закон про дошкільну освіту: що зміниться для батьків та вихователів з 2025 року

З 1 січня 2025 року в Україні запрацює новий закон про дошкільну освіту. Зміни передбачають оптимізацію роботи вихователів, появу мобільних та сімейних садків, а також розширення форм навчання.

Суспільство • 20 грудня, 14:46 • 17206 перегляди

В Україні навчається понад 27 тис. іноземних студентів: скільки з них росіян?

В українських ЗВО навчається 27226 іноземних студентів, найбільше з Китаю - 10735 осіб. Найпопулярнішою спеціальністю серед іноземців є медицина, а найбільше студентів навчається в КНУТД.

Суспільство • 12 грудня, 18:10 • 19052 перегляди

Освітній омбудсмен пропонує залишати школярів на другий рік у тому ж класі

Надія Лещик запропонувала дозволити школам залишати учнів на другий рік навчання без згоди батьків. Пропозиція стосується випадків низької успішності та тривалих пропусків занять.

Суспільство • 10 грудня, 16:29 • 17637 перегляди

В Україні реформують старшу школу: які зміни чекають на учнів у 2027 році

МОН анонсувало впровадження сучасної системи профільного навчання для старшокласників з 2027 року. Учні зможуть обирати предмети для поглибленого вивчення та відвідувати додаткові курси.

Суспільство • 10 грудня, 05:24 • 17479 перегляди

Середня зарплата українців наблизилася до $500 у третьому кварталі 2024 року

У третьому кварталі 2024 року середня зарплата українців становила 20592 гривень. Найвищі зарплати зафіксовані в сфері IT та телекомунікацій - 50752 грн, авіаційному транспорті - 40443 грн та фінансовому секторі.

Економіка • 9 грудня, 09:36 • 16398 перегляди