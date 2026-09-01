До 70% шкіл з навчанням за партами, укриття є у 82%, у дитсадочках у 83% - як стартує навчальний рік

Як розпочинається новий навчальний рік в Україні, повідомили у Міністерстві освіти і науки України, пише УНН.

Як працюватимуть школи

"Понад 8000 шкіл працюватимуть очно, ще понад 2211 - у змішаному форматі. Дистанційно освітній процес організують 1306 закладів", - повідомили у МОН.

Формат, як вказано, визначають з огляду на безпекову ситуацію та наявність укриттів, щоб діти могли залишатися в українській системі освіти незалежно від місця проживання.

"Понад 82% шкіл, які працюють очно, мають доступ до власного або іншого облаштованого укриття", - ідеться у повідомленні.

Дитячі садочки

В Україні з 1 вересня працюватиме 11 622 заклади дошкільної освіти: 9301 — очно, 1111 — у змішаному форматі, 1210 — дистанційно. Цьогоріч навчання у ЗДО розпочинають 712 987 дітей - зазначили у МОН.

"Усі садочки, які працюють очно або у змішаному форматі, мають доступ до укриття. (...) Зараз 83% мають укриття безпосередньо на території або на відстані до 100 метрів", - повідомили у МОН.

Вказано, що перший підземний садочок побудований за державні кошти у співфінансуванні з місцевим бюджетом вже запрацював на Харківщині.

За законом, з 1 вересня 2026 року вивчення англійської мови у старших групах (для дітей віком 5-6 років) стане обов’язковою складовою освітнього процесу в усіх закладах дошкільної освіти.

Загальна середня освіта

Цьогоріч навчальний рік у 11 940 школах розпочинають понад 3,5 млн учнів і учениць. Серед них — 243 398 першокласників - повідомили у МОН.

148 065 з яких, за даними Мінсоцполітики, отримують пакунок школяра.

Освітній процес забезпечують понад 366 тисяч педагогів.

Продовжується впровадження реформи Нова українська школа. Для учнів 5-9 класів спрощено систему оцінювання. Учитель може фіксувати поточні оцінки без обов’язкового зазначення індексів груп результатів, а за семестр виставляти одну оцінку з предмета або інтегрованого курсу. Це зменшує навантаження на педагогів, зберігаючи компетентнісний підхід і академічну свободу вчителя. У 7-9 класах збільшується кількість годин на історію та громадянську освіту, а підходи до організації навчання стають більш інклюзивними й безбар’єрними. Водночас учні, які розпочали старшу школу за програмою, що діяла до впровадження НУШ, зможуть завершити навчання за цією самою програмою.

Навчання за кордоном

Українські діти, які перебувають за кордоном, також зберігають зв’язок з національною системою освіти. Для них працюють 120 верифікованих освітніх осередків в різних країнах. Загалом за межами України навчаються близько 315 тисяч українських дітей. Оновлені державні стандарти закріплюють для них українознавчий компонент - вивчення української мови, літератури, історії та інших предметів, які допомагають підтримувати зв’язок з Батьківщиною та Українською системою освіти.

Діти з ТОТ

Для дітей і молоді з тимчасово окупованих територій спрощено визнання результатів навчання. Заяву у довільній формі можна подати до української школи особисто або дистанційно. Результати з більшості предметів зараховуватимуть автоматично на підставі освітньої декларації - без додаткового оцінювання. Підтвердити знання потрібно буде лише з предметів українознавчого компонента, зокрема української мови та літератури, історії України, географії, правознавства й громадянської освіти.

Профільна середня освіта

Стартує перехід до третього та найважливішого етапу НУШ - старшої профільної. З 1 вересня понад 10 500 учнів і учениць десятих класів розпочинають навчання у пілотних 150 академічних ліцеях, у межах пілотування старшої профільної школи.

Відтепер старшокласники матимуть більше впливу на власне навчання. Вони зможуть обирати профіль, предмети та курси відповідно до своїх інтересів, здібностей і планів на майбутнє, а обрані напрями - вивчати поглиблено. Профільна школа допомагатиме підліткам досліджувати різні напрями, краще розуміти власні інтереси й здібності та усвідомлено планувати наступний освітній крок.

У пілотних ліцеях працюватимуть кар’єрні освітні радники. Вони допомагатимуть підліткам визначати сильні сторони, краще орієнтуватися в освітніх можливостях і планувати індивідуальну траєкторію навчання.

До початку пілотування затверджено Державний стандарт профільної середньої освіти та типову освітню програму для 10-12 класів. Відібрано 150 ліцеїв, розпочато навчання педагогів і управлінських команд за підтримки Світового банку, а також підготовлено практичний посібник з організації роботи академічного ліцею.

Упродовж навчального року ліцеї апробовуватимуть нові програми, профілі й вибіркові курси, формуватимуть індивідуальні освітні траєкторії та перевірятимуть роботу кар’єрних радників. Відгуки учнів, батьків, педагогів і керівників закладів допоможуть удосконалити модель перед її загальнонаціональним упровадженням у 2027 році.

Для педагогів профільна школа відкриває більше простору для авторських курсів, нових форматів роботи й поглибленого викладання предметів. Громади, як вказано, мають сформувати спроможну мережу ліцеїв, організувати підвезення учнів, підготувати освітні простори та забезпечити заклади педагогами.

Оновлення предмета Захист України

Уже працюють 1 027 осередків "Захисту України", навчання у яких охоплює орієнтовно 80% старшокласників. В осередках учні опановують тактичну медицину, пілотування дронів, стрілецьку підготовку й тактику.

За оновленою програмою Захисту України підвищили кваліфікацію 2 322 викладачі й викладачки, серед них 426 ветеранів і ветеранок. На створення й дооблаштування осередків цього року спрямовано 500 млн грн, ще 28,8 млн грн - на підготовку педагогів.

"Мрія"

"Мрією" вже користуються 670 тисяч учнів, батьків і педагогів у 4600 школах по всій Україні.

Перед початком навчального року "Мрія" отримала нові інструменти. Оновлений конструктор допомагає адміністрації закладу освіти автоматично формувати розклад з урахуванням зайнятості вчителів, класів і кабінетів. Учні зможуть надсилати домашні завдання безпосередньо в застосунку, а вчителі - перевіряти їх і виставляти оцінки. Батькам стануть доступні електронні довідки про відсутність дитини та історія змін середнього бала.

Також восени в "Мрії" стартує пілотування першої в Україні національної системи гейміфікації освіти. У застосунку для учнів пілотних шкіл з’являться внутрішня валюта Мрійки, щоденні вікторини Кмітливки та Крамничка з винагородами від партнерів. Мрійки можна буде отримувати за проходження вікторин, виконання домашніх завдань, перегляд пізнавального контенту та інші корисні дії, а потім обмінювати на квитки в кіно, майстер-класи, заняття з репетиторами, сертифікати та інші можливості для розвитку й дозвілля від партнерів.

У розділі "Мрія.Позашкілля" вже доступно понад 8 000 гуртків і секцій зі спорту, мистецтва, науки й техніки, музики, танців, програмування, скаутингу та інших напрямів. Понад 350 шкіл створили в системі власні гуртки й групи, тож родини можуть знаходити додаткові заняття в одному місці.

Окремий напрям - "Мрія.Дошкілля", який пілотують у 40 закладах дошкільної освіти із шести областей України. Новий напрям допомагає спростити щоденні процеси в дитячих садках, зменшити паперову роботу та поліпшити комунікацію з батьками.

Позашкільна освіта

У 2026-2027 навчальному році триває системне перезавантаження позашкільної освіти: оновлення змісту й мережі закладів, цифровізація та створення нових можливостей для розвитку компетентностей дітей. Основний акцент - на доступності якісного позашкілля, практичному навчанні, STEM, національно-патріотичному вихованні та можливості долучитися незалежно від місця проживання.

У 1134 закладах позашкільної освіти працюють 51 053 гуртки, секції та творчі об’єднання. Вони об’єднують 769 981 вихованця, учня й слухача, а заняття проводять 14 252 педагогічні працівники.

Оновлюється гра "Сокіл" ("Джура"): запроваджуються сучасні методичні підходи, стандарти безпеки, вимоги до вишколів, практичні формати підготовки та мережа регіональних вишколів. Для осередків "Захисту України" МОН також розробило правила всеукраїнського змагання з єдиними підходами до участі, оцінювання й нагородження.

У "Мрія.Позашкілля" родини можуть знайти понад 8 000 гуртків і секцій - спорт, мистецтво й музика, програмування, наука, техніка та скаутинг. Понад 350 шкіл уже створили в системі власні гуртки та групи.

Музей науки та Музей математики "КУБОЇД" й надалі дають дітям можливість досліджувати математику й природничі науки через практику, а мандрівний формат привозить інтерактивні експонати безпосередньо до громад. Діти в Україні та за кордоном можуть самостійно долучатися до олімпіадного руху, відкритих етапів, конкурсів МАН, GENIUS Olympiad та інших дослідницьких і творчих змагань.

Безплатне харчування

Близько 3 млн учнів 1-11 класів комунальних шкіл, які навчаються очно або змішано, будуть охоплені безоплатним гарячим харчуванням. Задля цього уже модернізовано 2023 харчоблоки, ще у 272 роботи тривають.

Професійна та фахова передвища освіта

Близько 1200 закладів професійної та фахової передвищої освіти допомагають молоді здобувати практичні навички й професії, потрібні громадам і відновленню країни. У межах проєкту "100 майстерень" вже оновлюються 200, та планується оновлення ще 100 майстерень, лабораторій і кабінетів у коледжах.

Вища освіта

Новий навчальний рік у ЗВО розпочинають близько мільйону здобувачів і здобувачок освіти, які навчаються на різних рівнях і за різними формами.

Цьогоріч вступники подали 1,2 млн заяв на перший курс бакалаврату і медичної магістратури - це найвищий показник від початку повномасштабної війни.

На бакалаврат і магістратуру вступила 294 831 людина (попередні дані, вступна кампанія триває). З них 98 564 - на бюджет. При цьому, на спеціальності особливої підтримки припадає 49 475 зарахувань - це 50,2% від усього бюджету. За квотою-2 уже зараховано 6 132 вступників з-поміж внутрішньо переміщених осіб, жителів тимчасово окупованих територій і територій активних бойових дій.

З 1 вересня посилюють фінансову підтримку студентської молоді. Відтепер академічні стипендії для студентів закладів вищої і фахової передвищої освіти зростуть удвічі. Також збільшуються окремі стипендії для переможців інтелектуальних змагань і обдарованих молодих митців.

Продовжується програма академічних грантів. Уперше вступники до магістратури отримають державну підтримку обсягом 27 000 або 40 000 грн на навчальний рік. Гранти допоможуть повністю або частково покрити вартість контрактного навчання для тих, хто отримали найкращі результати вступних випробувань

Університети самостійно визначають графік і формат навчання з урахуванням безпекової ситуації, стану енергосистеми, особливостей освітніх програм і власної інфраструктури.