До 70% школ будут обучаться за партами, укрытия есть в 82%, в детских садах — в 83%: как начнётся учебный год

О том, как начинается новый учебный год в Украине, сообщили в Министерстве образования и науки Украины, пишет УНН.

Как будут работать школы

"Более 8000 школ будут работать очно, еще более 2211 — в смешанном формате. Дистанционно образовательный процесс организуют 1306 учреждений", — сообщили в МОН.

Формат, как указано, определяют с учетом ситуации с безопасностью и наличия укрытий, чтобы дети могли оставаться в украинской системе образования независимо от места проживания.

"Более 82% школ, которые работают очно, имеют доступ к собственному или другому оборудованному укрытию", — говорится в сообщении.

Детские сады

В Украине с 1 сентября будут работать 11 622 учреждения дошкольного образования: 9301 — очно, 1111 — в смешанном формате, 1210 — дистанционно. В этом году обучение в учреждениях дошкольного образования начинают 712 987 детей — отметили в МОН.

"Все детские сады, которые работают очно или в смешанном формате, имеют доступ к укрытию. (...) Сейчас 83% имеют укрытие непосредственно на территории или на расстоянии до 100 метров", — сообщили в МОН.

Указано, что первый подземный детский сад, построенный за государственные средства при софинансировании из местного бюджета, уже начал работать в Харьковской области.

Согласно закону, с 1 сентября 2026 года изучение английского языка в старших группах (для детей в возрасте 5–6 лет) станет обязательной составляющей образовательного процесса во всех учреждениях дошкольного образования.

Общее среднее образование

В этом году учебный год в 11 940 школах начинают более 3,5 млн учеников и учениц. Среди них — 243 398 первоклассников — сообщили в МОН.

148 065 из которых, по данным Минсоцполитики, получают «пакет школьника».

Образовательный процесс обеспечивают более 366 тысяч педагогов.

Продолжается внедрение реформы «Новая украинская школа». Для учеников 5–9 классов упрощена система оценивания. Учитель может фиксировать текущие оценки без обязательного указания индексов групп результатов, а за семестр выставлять одну оценку по предмету или интегрированному курсу. Это уменьшает нагрузку на педагогов, сохраняя компетентностный подход и академическую свободу учителя. В 7–9 классах увеличивается количество часов на историю и гражданское образование, а подходы к организации обучения становятся более инклюзивными и безбарьерными. В то же время ученики, которые начали обучение в старшей школе по программе, действовавшей до внедрения НУШ, смогут завершить обучение по этой же программе.

Обучение за рубежом

Украинские дети, которые находятся за рубежом, также сохраняют связь с национальной системой образования. Для них работают 120 верифицированных образовательных центров в разных странах. Всего за пределами Украины обучаются около 315 тысяч украинских детей. Обновленные государственные стандарты закрепляют для них украиноведческий компонент — изучение украинского языка, литературы, истории и других предметов, которые помогают поддерживать связь с Родиной и украинской системой образования.

Дети с ВОТ

Для детей и молодежи с временно оккупированных территорий упрощено признание результатов обучения. Заявление в произвольной форме можно подать в украинскую школу лично или дистанционно. Результаты по большинству предметов будут засчитываться автоматически на основании образовательной декларации — без дополнительного оценивания. Подтвердить знания нужно будет только по предметам украиноведческого компонента, в частности по украинскому языку и литературе, истории Украины, географии, правоведению и гражданскому образованию.

Профильное среднее образование

Начинается переход к третьему и важнейшему этапу НУШ — старшей профильной школе. С 1 сентября более 10 500 учеников и учениц десятых классов начинают обучение в 150 пилотных академических лицеях в рамках пилотирования старшей профильной школы.

Отныне старшеклассники будут иметь больше влияния на собственное обучение. Они смогут выбирать профиль, предметы и курсы в соответствии со своими интересами, способностями и планами на будущее, а выбранные направления — изучать углубленно. Профильная школа будет помогать подросткам исследовать различные направления, лучше понимать собственные интересы и способности и осознанно планировать следующий образовательный шаг.

В пилотных лицеях будут работать карьерные образовательные советники. Они будут помогать подросткам определять сильные стороны, лучше ориентироваться в образовательных возможностях и планировать индивидуальную траекторию обучения.

До начала пилотирования утверждены Государственный стандарт профильного среднего образования и типовая образовательная программа для 10–12 классов. Отобраны 150 лицеев, начато обучение педагогов и управленческих команд при поддержке Всемирного банка, а также подготовлено практическое пособие по организации работы академического лицея.

В течение учебного года лицеи будут апробировать новые программы, профили и элективные курсы, формировать индивидуальные образовательные траектории и проверять работу карьерных советников. Отзывы учащихся, родителей, педагогов и руководителей учреждений помогут усовершенствовать модель перед её общенациональным внедрением в 2027 году.

Для педагогов профильная школа открывает больше возможностей для авторских курсов, новых форматов работы и углублённого преподавания предметов. Общины, как указано, должны сформировать состоятельную сеть лицеев, организовать подвоз учащихся, подготовить образовательные пространства и обеспечить учреждения педагогами.

Обновление предмета «Защита Украины»

Уже работают 1 027 ячеек «Защиты Украины», обучение в которых охватывает ориентировочно 80% старшеклассников. В ячейках учащиеся осваивают тактическую медицину, пилотирование дронов, стрелковую подготовку и тактику.

По обновлённой программе «Защиты Украины» повысили квалификацию 2 322 преподавателя, среди них 426 ветеранов. На создание и дооборудование ячеек в этом году направлено 500 млн грн, ещё 28,8 млн грн — на подготовку педагогов.

«Мрія»

«Мрією» уже пользуются 670 тысяч учащихся, родителей и педагогов в 4600 школах по всей Украине.

Перед началом учебного года «Мрія» получила новые инструменты. Обновлённый конструктор помогает администрации образовательного учреждения автоматически формировать расписание с учётом занятости учителей, классов и кабинетов. Учащиеся смогут отправлять домашние задания непосредственно в приложении, а учителя — проверять их и выставлять оценки. Родителям станут доступны электронные справки об отсутствии ребёнка и история изменений среднего балла.

Также осенью в «Мрії» стартует пилотирование первой в Украине национальной системы геймификации образования. В приложении для учащихся пилотных школ появятся внутренняя валюта «Мрійки», ежедневные викторины «Кмітливки» и «Крамничка» с вознаграждениями от партнёров. «Мрійки» можно будет получать за прохождение викторин, выполнение домашних заданий, просмотр познавательного контента и другие полезные действия, а затем обменивать на билеты в кино, мастер-классы, занятия с репетиторами, сертификаты и другие возможности для развития и досуга от партнёров.

В разделе «Мрія.Позашкілля» уже доступно более 8 000 кружков и секций по спорту, искусству, науке и технике, музыке, танцам, программированию, скаутингу и другим направлениям. Более 350 школ создали в системе собственные кружки и группы, поэтому семьи могут находить дополнительные занятия в одном месте.

Отдельное направление — «Мрія.Дошкілля», которое пилотируют в 40 учреждениях дошкольного образования из шести областей Украины. Новое направление помогает упростить ежедневные процессы в детских садах, уменьшить объём бумажной работы и улучшить коммуникацию с родителями.

Внешкольное образование

В 2026–2027 учебном году продолжается системная перезагрузка внешкольного образования: обновление содержания и сети учреждений, цифровизация и создание новых возможностей для развития компетенций детей. Основной акцент — на доступности качественного внешкольного образования, практическом обучении, STEM, национально-патриотическом воспитании и возможности приобщиться независимо от места проживания.

В 1134 учреждениях внешкольного образования работают 51 053 кружка, секции и творческих объединения. Они объединяют 769 981 воспитанника, учащегося и слушателя, а занятия проводят 14 252 педагогических работника.

Обновляется игра «Сокол» («Джура»): внедряются современные методические подходы, стандарты безопасности, требования к подготовке, практические форматы подготовки и сеть региональных учебно-тренировочных мероприятий. Для ячеек «Защиты Украины» МОН также разработало правила всеукраинского соревнования с едиными подходами к участию, оцениванию и награждению.

В «Мрія.Позашкілля» семьи могут найти более 8 000 кружков и секций — спорт, искусство и музыка, программирование, наука, техника и скаутинг. Более 350 школ уже создали в системе собственные кружки и группы.

Музей науки и Музей математики «КУБОИД» и в дальнейшем дают детям возможность исследовать математику и естественные науки на практике, а мобильный формат привозит интерактивные экспонаты непосредственно в общины. Дети в Украине и за рубежом могут самостоятельно присоединяться к олимпиадному движению, открытым этапам, конкурсам МАН, GENIUS Olympiad и другим исследовательским и творческим соревнованиям.

Бесплатное питание

Около 3 млн учащихся 1–11 классов коммунальных школ, которые учатся очно или в смешанном формате, будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Для этого уже модернизировано 2023 пищеблока, еще в 272 работы продолжаются.

Профессиональное и профессиональное предвысшее образование

Около 1200 учреждений профессионального и профессионального предвысшего образования помогают молодежи получать практические навыки и профессии, необходимые общинам и восстановлению страны. В рамках проекта «100 мастерских» уже обновляются 200, а также планируется обновление еще 100 мастерских, лабораторий и кабинетов в колледжах.

Высшее образование

Новый учебный год в вузах начинают около миллиона обучающихся, которые учатся на разных уровнях и по разным формам.

В этом году поступающие подали 1,2 млн заявлений на первый курс бакалавриата и медицинской магистратуры — это самый высокий показатель с начала полномасштабной войны.

На бакалавриат и магистратуру зачислен 294 831 человек (предварительные данные, вступительная кампания продолжается). Из них 98 564 — на бюджет. При этом на специальности особой поддержки приходится 49 475 зачислений — это 50,2% всего бюджета. По квоте-2 уже зачислены 6 132 поступающих из числа внутренне перемещенных лиц, жителей временно оккупированных территорий и территорий активных боевых действий.

С 1 сентября усиливается финансовая поддержка студенческой молодежи. Отныне академические стипендии для студентов учреждений высшего и профессионального предвысшего образования вырастут вдвое. Также увеличиваются отдельные стипендии для победителей интеллектуальных соревнований и одаренных молодых деятелей искусства.

Продолжается программа академических грантов. Впервые поступающие в магистратуру получат государственную поддержку в размере 27 000 или 40 000 грн на учебный год. Гранты помогут полностью или частично покрыть стоимость контрактного обучения для тех, кто получил лучшие результаты вступительных испытаний

Университеты самостоятельно определяют график и формат обучения с учетом ситуации с безопасностью, состояния энергосистемы, особенностей образовательных программ и собственной инфраструктуры.