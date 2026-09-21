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Сын Синди Кроуфорд умер в 27 лет

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Пресли Гербер умер в реабилитационном центре в возрасте 27 лет. Причина смерти пока не сообщается.

Сын Синди Кроуфорд умер в 27 лет

Пресли Гербер, сын Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера, умер в возрасте 27 лет, согласно отчёту судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса в США. Об этом 21 сентября сообщило ABC News, пишет УНН.

Детали

Он умер в реабилитационном центре, говорится в сообщении.

Дальнейшие подробности о причине его смерти сразу не были доступны.

Кто такой Пресли Гербер

Пресли Гербер, брат модели и актрисы Кайи Гербер, также работал моделью, подписав контракт с IMG Models в 15 лет.

Он участвовал в Неделях моды для Moschino и Dolce & Gabbana, а также в кампаниях Calvin Klein, Celine и других брендов.

Гербер, как отмечается, открыто рассказывал о своих проблемах с психическим здоровьем и злоупотреблением психоактивными веществами, откровенно рассказывая о лечении после того, как в 2019 году его обвинили в вождении в нетрезвом состоянии. В 2024 году он выпустил серию видео под названием "Понедельники психического здоровья" (Mental Health Mondays).

Что говорила о брате Кайя Гербер

В прошлом месяце Кайя Гербер упомянула борьбу своего брата с зависимостью в интервью Vogue.

"Когда что-то подобное происходит в семье, это словно уравнивает всех", — сказала она изданию.

"Я думаю, что именно поэтому я начала идентифицировать себя как лёгкого человека и никогда не хотела просить о помощи. Потому что мне казалось слишком тяжёлым иметь двоих детей, которые в этом нуждаются", — отметила Кайя.

Она похвалила своего брата за то, что он открыто говорил о своих проблемах.

"Мои родители большую часть нашей жизни были очень, очень замкнутыми и ни с кем ничем не делились, — добавила Кайя, — А теперь у нас есть этот абсолютный учитель, мой брат, который говорит: "Я буду очень человечным для всех". Вы можете скрыть от мира лишь определённое количество вещей. А попытка что-то замалчивать лишь заставляет человека чувствовать, будто вам за него стыдно".

Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ08.01.25, 11:12 • 92651 просмотр

Юлия Шрамко

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