Трамп анонсировал "очень важные события" в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что находится в «режиме принятия решений» в отношении Ирана, и анонсировал серьезные события в ближайшее время. Об этом он сказал главному международному корреспонденту Fox News Трею Ингсту, сообщает Fox News, пишет УНН.

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По словам Трампа, сейчас он рассматривает несколько вариантов дальнейших действий в отношении Тегерана — от заключения соглашения и продолжения экономического давления до масштабной военной эскалации.

Очень важные вещи произойдут в недалеком будущем — заявил американский президент.

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В то же время Трамп заявил, что, вероятно, согласился бы на встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Президент США также обратился к Тегерану с предупреждением на фоне обострения ситуации.

Мой вопрос заключается в том, уничтожить ли мне и когда всю страну. Им лучше вести себя прилично — заявил Трамп.

Таким образом, Трамп оставил открытыми как дипломатический, так и военный сценарии дальнейших действий США в отношении Ирана.

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