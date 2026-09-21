Трамп анонсировал "очень важные события" в войне с Ираном
Киев • УНН
Трамп заявил, что рассматривает соглашение, давление или военную эскалацию в отношении Ирана. Он также допустил встречу с Пезешкианом.
Президент США Дональд Трамп заявил, что находится в «режиме принятия решений» в отношении Ирана, и анонсировал серьезные события в ближайшее время. Об этом он сказал главному международному корреспонденту Fox News Трею Ингсту, сообщает Fox News, пишет УНН.
Детали
По словам Трампа, сейчас он рассматривает несколько вариантов дальнейших действий в отношении Тегерана — от заключения соглашения и продолжения экономического давления до масштабной военной эскалации.
Очень важные вещи произойдут в недалеком будущем
Трамп допустил встречу с президентом Ирана
В то же время Трамп заявил, что, вероятно, согласился бы на встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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Президент США также обратился к Тегерану с предупреждением на фоне обострения ситуации.
Мой вопрос заключается в том, уничтожить ли мне и когда всю страну. Им лучше вести себя прилично
Таким образом, Трамп оставил открытыми как дипломатический, так и военный сценарии дальнейших действий США в отношении Ирана.
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