Трамп пригрозил руководству Ирана уничтожением, но допустил встречу с президентом страны
Киев • УНН
Трамп призвал Иран заключить соглашение, угрожая экономическим упадком или уничтожением руководства. Тегеран предупредил об ударах по базам США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана должно заключить соглашение с Соединёнными Штатами, иначе страну ожидает экономический упадок или уничтожение её руководства. В то же время американский президент допустил встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Нью-Йорке, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным Fox News, Трамп сделал заявление во время телефонного разговора с журналистом телеканала. Пезешкиан на этой неделе должен прибыть в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.
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Несмотря на угрозы, Трамп заявил, что готов встретиться с иранским президентом. В то же время признаков готовности Вашингтона и Тегерана к компромиссу пока нет.
Иран пригрозил ударами по американским базам
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Иранские военные утверждают, что располагают информацией о подготовке новой атаки, однако не раскрыли подробностей.
Напряжённость усилилась после новых ракетных и дроновых ударов хуситов по Саудовской Аравии. Госдепартамент США предупредил американцев о риске непредсказуемой эскалации на Ближнем Востоке, возможной отмене авиарейсов и закрытии воздушного пространства.
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