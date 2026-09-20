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Трамп пригрозил руководству Ирана уничтожением, но допустил встречу с президентом страны

Киев • УНН

 • 1302 просмотра

Трамп призвал Иран заключить соглашение, угрожая экономическим упадком или уничтожением руководства. Тегеран предупредил об ударах по базам США.

Трамп пригрозил руководству Ирана уничтожением, но допустил встречу с президентом страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана должно заключить соглашение с Соединёнными Штатами, иначе страну ожидает экономический упадок или уничтожение её руководства. В то же время американский президент допустил встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Нью-Йорке, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным Fox News, Трамп сделал заявление во время телефонного разговора с журналистом телеканала. Пезешкиан на этой неделе должен прибыть в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

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Несмотря на угрозы, Трамп заявил, что готов встретиться с иранским президентом. В то же время признаков готовности Вашингтона и Тегерана к компромиссу пока нет.

Иран пригрозил ударами по американским базам

Центральное военное командование Ирана заявило, что любая новая атака вызовет длительный ответ против американских баз и интересов в регионе. Тегеран также предупредил, что региональных союзников США, которые присоединятся к нападению, будет считать сторонами конфликта.

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Степан Гафтко

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