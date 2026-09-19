Иран казнил мужчину, обвинённого в шпионаже в пользу "Моссада"
Киев • УНН
В Иране казнили мужчину, которого обвинили в передаче "Моссаду" данных о ракетных объектах. Верховный суд подтвердил смертный приговор.
В Иране привели в исполнение смертный приговор мужчине, обвинённому в шпионаже в пользу Моссада. Об этом пишет Reuters, передаёт УНН.
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Иран казнил мужчину, осуждённого за передачу Израилю разведывательных данных о ракетных объектах во время 12-дневной войны
Отмечается, что мужчину повесили после того, как Верховный суд подтвердил его смертный приговор по обвинениям в шпионаже и сотрудничестве с израильской разведкой.
В судебном решении утверждалось, что мужчина предоставил израильской разведке «Моссад» информацию о конфиденциальных военных объектах в центральной провинции Исфахан и занимался шпионажем с целью получения финансовой выгоды.
Напомним
Вблизи Доброполья российские военнослужащие, по данным следствия, взяли в плен двух нацгвардейцев и расстреляли их из автоматического оружия.