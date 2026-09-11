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росіяни стратили двох полонених нацгвардійців поблизу Добропілля - прокуратура розпочала розслідування

Київ • УНН

 • 868 перегляди

За даними слідства, російські військові взяли в полон і розстріляли двох нацгвардійців біля Добропілля. Прокуратура розслідує воєнний злочин.

росіяни стратили двох полонених нацгвардійців поблизу Добропілля - прокуратура розпочала розслідування

Поблизу Добропілля російські військові, за даними слідства, взяли в полон двох нацгвардійців і розстріляли їх з автоматичної зброї. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, пише УНН.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, 2 вересня 2026 року двоє військовослужбовців Національної гвардії України перебували на вогневій позиції у лісосмузі поблизу Добропілля. За даними слідства, українських захисників, які виконували бойове завдання взяли у полон окупанти. У подальшому представники зс рф стратили їх, розстрілявши з автоматичної зброї.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців рф.

У прокуратурі нагадали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і тяжким міжнародним злочином.

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Ольга Розгон

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