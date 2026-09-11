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россияне казнили двух пленных нацгвардейцев близ Доброполья — прокуратура начала расследование

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

По данным следствия, российские военнослужащие взяли в плен и расстреляли двух нацгвардейцев возле Доброполья. Прокуратура расследует военное преступление.

россияне казнили двух пленных нацгвардейцев близ Доброполья — прокуратура начала расследование

Вблизи Доброполья российские военнослужащие, по данным следствия, взяли в плен двух нацгвардейцев и расстреляли их из автоматического оружия. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Отмечается, что 2 сентября 2026 года двое военнослужащих Национальной гвардии Украины находились на огневой позиции в лесополосе вблизи Доброполья. По данным следствия, украинские защитники, выполнявшие боевую задачу, были взяты в плен оккупантами. Впоследствии представители вс рф казнили их, расстреляв из автоматического оружия.

В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц из числа военнослужащих рф, причастных к совершению указанного преступления.

В прокуратуре напомнили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и тяжким международным преступлением.

ЕС ввел санкции против 15 лиц и организации за нарушение прав украинских пленных14.07.26, 09:22 • 4080 просмотров

Ольга Розгон

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