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Убийство Ирины Фарион: Зинченко огласили приговор

Киев • УНН

 • 4346 просмотра

Шевченковский райсуд Львова признал Вячеслава Зинченко виновным в убийстве Ирины Фарион и назначил пожизненное заключение. Суд исследовал 30 томов дела и провёл более 80 заседаний.

Убийство Ирины Фарион: Зинченко огласили приговор

Шевченковский районный суд Львова 1 октября огласил приговор Вячеславу Зинченко по делу об убийстве языковеда и общественной деятельницы Ирины Фарион. Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы, передает УНН.

Детали

Суд также обязал Зинченко выплатить 5 миллионов гривен в качестве возмещения морального вреда дочери Ирины Фарион Софии. Приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Судебное заседание по делу №466/12967/24 началось в 10:30 в помещении Шевченковского районного суда Львова. Потерпевшей по делу является дочь Ирины Фарион София Особа, тогда как обвиняемый — Вячеслав Зинченко.

Суд признал Вячеслава Зинченко виновным в убийстве Ирины Фарион  и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы

За время рассмотрения дела суд исследовал 30 томов материалов и провел более 80 судебных заседаний.

Дополнение

19 июля 2024 года во Львове в стреляли в языковеда Ирину Фарион. Тогда сообщалось, что покушение произошло около 19:30 на одной из улиц Львова. Неизвестный выстрелил из оружия в сторону Фарион.

Позже стало известно, что Фарион умерла в больнице после нападения.

Тогдашний глава МВД Игорь Клименко заявлял, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. У полиции было несколько версий убийства языковеда, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают «российский след» в преступлении.

25 июля стало известно, что в Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион. Клименко заявлял, что у правоохранителей достаточно доказательств утверждать, что именно Вячеслав Зинченко стрелял в женщину. По его словам, расследование длилось 139 часов.

Первое судебное заседание по избранию Зинченко меры пресечения состоялось 26 июля 2024 года в Галицком районном суде Львова. Тогда суд отправил его под стражу без права внесения залога, а сам Зинченко в сентябре того года просил суд продлить ему меру пресечения, поскольку боялся за свою жизнь.

Меня хотят переводить в СИЗО. Знайте, если со мной что-то случится, если мне меру пресечения не продлят, я с собой... Я себя убивать не хочу, не собираюсь, ни в коем случае. Поэтому знайте — если со мной что-то случится, значит, мне помогли. Я прошу прокуроров, судей продлить мне меру пресечения

— говорил Зинченко журналистам.

На первом заседании Зинченко свою вину не признал и просил журналистов задавать более интересные вопросы, назвав их «какой-то скукотой».

В конце декабря 2024 года прокуратура передала в суд дело об убийстве Ирины Фарион.

Прокуроры Львовской областной прокуратуры завершили досудебное расследование и передали в суд обвинительный акт в отношении 18-летнего жителя города Днепра по обвинению в убийстве общественной деятельницы, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион

— заявляли в Офисе Генпрокурора.

Тогда же правоохранители переквалифицировали дело об убийстве Фарион на убийство лица в связи с выполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, а также на незаконное обращение с оружием. По предъявленной Зинченко квалификации ему грозит пожизненное лишение свободы.

17 сентября в Шевченковском районном суде Львова завершились судебные прения по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. После этого суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

В начале заседания защита просила предоставить дополнительное время для ознакомления с материалами дела, в частности с судебно-медицинской экспертизой. Адвокат также заявляла о ненадлежащем сканировании отдельных материалов и говорила о давлении на сторону защиты.

Суд предоставил защите 20 минут для ознакомления с материалами. После перерыва адвокат просила отложить заседание до 18 сентября, чтобы завершить подготовку выступления в прениях.

Прокуроры возразили против этого ходатайства. Они отметили, что защите уже предоставляли время для ознакомления с материалами дела.

По данным прокурора, в ходе досудебного расследования по делу назначили более 60 экспертиз, допросили более 1500 человек и обработали записи с камер видеонаблюдения.

Во Львове открыли пространство памяти Ирины Фарион во вторую годовщину убийства19.07.26, 20:47 • 6324 просмотра

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Ирина Фарион
Генеральный прокурор Украины
Днепр (город)
Игорь Клименко
Львов