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Можно ли уволить мобилизованного работника — разъяснение юриста

Киев • УНН

 • 1630 просмотра

За мобилизованным работником сохраняются должность и место работы на протяжении службы. Увольнение возможно лишь в предусмотренных законом случаях.

Можно ли уволить мобилизованного работника — разъяснение юриста

Мобилизация не может быть основанием для увольнения работника по инициативе работодателя — эта гарантия действует в течение всего периода военной службы, независимо от её продолжительности. Об этом в комментарии УНН рассказала юрист по вопросам трудового права ООО "Юридическая компания "ЛОДЖИК" Яна Сиротенко.

По её словам, в соответствии с частью третьей статьи 119 Кодекса законов о труде Украины, за мобилизованными работниками сохраняются место работы и должность на предприятии независимо от формы собственности и подчинённости.

Прохождение военной службы не может быть основанием для прекращения трудовых отношений

— подчеркнула Сиротенко.

Юрист отметила, что действующая редакция статьи 119 КЗоТ предусматривает сохранение именно места работы и должности, тогда как гарантия сохранения среднего заработка для большинства мобилизованных работников была отменена изменениями в законодательстве.

В то же время, по словам юриста, законодательство предусматривает ограниченный перечень случаев, когда прекращение трудового договора с мобилизованным работником возможно, — в частности, ликвидация предприятия, смерть работника или истечение срока действия срочного трудового договора.

На практике, отметила Сиротенко, отдельные работодатели пытаются избежать выполнения этой обязанности посредством формального перевода работника, исключения должности из штатного расписания или изменения организационной структуры предприятия. Однако, по её словам, такие действия не освобождают работодателя от обязательств.

Даже в случае реорганизации предприятия или изменения структуры работодатель должен обеспечить возможность возвращения работника к выполнению трудовых обязанностей после завершения военной службы

— пояснила юрист.

Она также обратила внимание, что продолжительность пребывания работника на военной службе не может быть основанием для его увольнения.

Попытки работодателя уволить работника из-за длительного отсутствия на работе в связи с прохождением военной службы являются нарушением установленных законом гарантий и могут быть обжалованы в судебном порядке

— отметила Сиротенко.

Отдельно юрист предупредила о рисках для работодателя уже после возвращения мобилизованного работника со службы.

Недопуск работника к работе после завершения военной службы или отказ в восстановлении его трудовых прав являются нарушением законодательных гарантий и могут быть основанием для обращения в суд с требованиями о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и защите других нарушенных прав

— подытожила Сиротенко.

Она также рассказала, что если на место мобилизованного работника временно приняли другого человека по срочному трудовому договору, после возвращения основного работника такой срочный договор подлежит прекращению в связи с истечением срока его действия.

Евгений Царенко

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