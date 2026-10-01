Боевая часть дрона, упавшего на школу в Киеве, не детонировала — в здании находились 104 ребёнка
Киев • УНН
Дрон попал в школу Соломенского района Киева, но его боевая часть не детонировала. Всех 104 детей и 60 сотрудников эвакуируют, пострадавших нет.
Боевая часть российского беспилотника, упавшего на школу в Соломенском районе Киева, не сдетонировала. На момент атаки в учебном заведении находились 104 ребенка и 60 работников. Об этом сообщил глава Соломенской РГА Сергей Мовенко, пишет УНН.
Боевая часть БПЛА, упавшего в школу в Киеве, не сдетонировала. Ее обнаружили на втором этаже учебного заведения
В школе на момент попадания находились 104 ребенка и 60 сотрудников. Обошлось без жертв и пострадавших.
В настоящее время проводится эвакуация.
На видео — секунда взрыва, которую зафиксировали камеры
Вражеский беспилотник попал в школу в Киеве во время занятий — дети находились в укрытии01.10.26, 09:40 • 13598 просмотров