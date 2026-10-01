Графики отключений отменили, но это может измениться - каким регионам приготовиться

Графики отключения электроэнергии, введённые на фоне возобновления ударов рф по энергетике в Украине, в настоящее время, утром 1 октября, отменены, однако ситуация может измениться. В Киеве, Киевской и Житомирской областях необходимо экономить в вечерние часы. Из-за вражеских атак обесточены потребители в 5 областях. Об этом УНН пишет со ссылкой на Минэнерго и НЭК "Укрэнерго".

Атаки рф

"Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины", — отметили в Укрэнерго.

"В результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Кировоградской, Ровненской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаётся без электроснабжения", — говорится в сообщении Минэнерго.

Там, где позволяет ситуация с безопасностью, как отмечается, бригады уже работают над восстановлением. Энергетики делают всё, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, подчеркнули в министерстве.

Что с графиками

"Применение графиков отключений в настоящее время отменено. Вместе с тем в отдельных регионах ситуация в энергосистеме может измениться", — указали в Минэнерго.

В Укрэнерго уточнили, что "спрогнозированное накануне вынужденное применение почасовых отключений электроэнергии и графиков ограничения мощности для промышленных потребителей — в настоящее время не применяется".

Однако в отдельных регионах, в частности в Киеве, Киевской и Житомирской областях, необходимо экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов в период с 17:00 до 22:00. Это снизит нагрузку на энергосистему и вероятность вынужденного применения ограничений из-за перегрузки оборудования, повреждённого вражескими обстрелами — подчеркнули в Укрэнерго.

Потребление

Потребление электроэнергии, как отметили в Укрэнерго, выросло. Сегодня, 1 октября, по состоянию на 09:30 оно было на 2,1% выше, чем в это же время предыдущего дня — среды. Причина — облачная погода в части юго-восточных областей. Это обусловливает снижение эффективности работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение объёма энергопотребления из общей сети.

Вчера, 30 сентября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущего дня — во вторник, 29 сентября.

"Использование мощных электроприборов сегодня целесообразно перенести на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций — с 10:00 до 16:00", — указали в Укрэнерго.

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