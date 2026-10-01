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Техніка

Графіки відключень скасували, але це може змінитися - яким регіонам приготуватися

Київ • УНН

 • 2490 перегляди

Графіки відключень на 1 жовтня скасовано, однак ситуація може змінитися. Через атаки РФ знеструмлено частину споживачів у п’яти областях.

Графіки відключень скасували, але це може змінитися - яким регіонам приготуватися

Графіки відключення електроенергії, введені на тлі відновлення ударів рф по енергетиці в Україні, наразі, на ранок 1 жовтня, скасовано, але ситуація може змінитися. У Києві, Київській та Житомирській областях є необхідність економити у вечірні години. Через ворожі атаки є знеструмлення у 5 областях. Про це УНН пише з посиланням на Міненерго та НЕК "Укренерго".

Атаки рф

"Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України", - зазначили в Укренерго.

"Внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Кіровоградській, Рівненській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання", - ідеться у повідомленні Міненерго.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, як зазначається, бригади вже працюють над відновленням. Енергетики роблять усе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово, наголосили у міністерстві.

Що з графіками

"Застосування графіків відключень наразі скасовано. Водночас в окремих регіонах ситуація в енергосистемі може змінитися", - вказали у Міненерго.

В Укренерго уточнили, що "прогнозоване попередньої доби вимушене застосування погодинних відключень електроенергії та графіків обмеження потужності для промислових споживачів – наразі не застосовується".

Однак, в окремих регіонах, зокрема у Києві, Київській та Житомирській областях, є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у період із 17:00 до 22:00. Це зменшить навантаження на енергосистему та вірогідність вимушеного застосування обмежень через перевантаження пошкодженого ворожими обстрілами обладнання

- підкреслили в Укренерго.

Споживання

Споживання електроенергії, як зазначили в Укренерго, зросло. Сьогодні, 1 жовтня, станом на 09:30, воно було на 2,1% вищим, ніж в цей же час попереднього  дня – середу. Причина – хмарна погода у частині південно-східних областей. Це зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 30 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у вівторок, 29 вересня.

"Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00", - вказали в Укренерго.

росія здійснила наймасованішу атаку на енергетику України від зими - Корецький30.09.26, 14:59 • 5906 переглядiв

Юлія Шрамко

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