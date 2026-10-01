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Ядерними погрозами кремль намагається відволікти світ від невдач рф в Україні - Рютте

Київ • УНН

 • 590 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що росія наразі не загрожує Альянсу. Ядерні погрози кремля він назвав спробою відвернути увагу від невдач в Україні.

Ядерними погрозами кремль намагається відволікти світ від невдач рф в Україні - Рютте

Безпосередньої загрози НАТО з боку росії наразі немає, а ядерні погрози кремля є відволікаючим маневром від її невдач в Україні. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, повідомляє УНН із посиланням на Euronews.

Деталі

За словами Рютте, він не сприймає серйозно ядерні загрози росії, оскільки москва не може перемогти НАТО.

Ми готові до цього, ми це передбачили, і це стосується всього НАТО. Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО. Наразі такої загрози немає, і якщо щось станеться, ми готові їй протистояти

- сказав Рютте.

Він закликав москву припинити ядерний шантаж, адже "у цьому абсолютно немає потреби, це нічим не допомагає".

"При необхідності, зрозуміло, ми захищатимемося. Але головне, що все це відбувається тому, що війна в Україні йде для нього (російського диктатора путіна - ред.) невдало. Він хоче нас розколоти, відвернути нашу увагу від України", - додав генсек НАТО.

Контекст

Напередодні у листі, надісланому до НАТО, росія заявила, що готова використати ядерну зброю для захисту свого балтійського анклаву - калінінградської області.

У відповідь НАТО "рішуче засудило" ядерну погрозу росії і закликало кремль припинити свою неспровоковану війну в Україні.

Данія прогнозує розширення масштабів гібридної війни з боку росії24.09.26, 14:26 • 4348 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Війна в Україні
Володимир Путін
Калінінградська область
Марк Рютте
НАТО
Україна