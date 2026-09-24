Данія прогнозує розширення масштабів гібридної війни з боку росії

$44.860.0751.190.15
ukenru
10:29 • 13502 перегляди
ЄС схвалив Україні майже €3 млрд після виконання 10 кроків з реформ
09:57 • 15563 перегляди
Зеленський назвав саміт G20 у США "однією з найкращих" можливостей для зустрічі з путіним
08:59 • 12161 перегляди
Удари рф забрали життя 8 людей і поранили понад 20, зачепило "Нову пошту" - наслідки по регіонахPhotoVideo
08:00 • 19587 перегляди
Зеленський розповів, як Україна збирає по одній-дві ракети ППО
Ексклюзив
06:56 • 25155 перегляди
У пологовому будинку в Києві під час вибухів народився хлопчикPhotoVideo
24 вересня, 05:21 • 25983 перегляди
Чотири "Циркони" і три балістичні ракети знешкодили над Україною під час масованої атаки рф
23 вересня, 22:20 • 46529 перегляди
росія вдарила по Києву балістикою
23 вересня, 18:22 • 54947 перегляди
Україна передала Південній Кореї полонених з КНДР - Зеленський
23 вересня, 18:09 • 36648 перегляди
"Почуйте крик про допомогу" - Сибіга на полях ООН закликав світ врятувати мешканців Олешок від гуманітарної катастрофи
23 вересня, 16:51 • 31871 перегляди
"Будьте уважними у наступні дні" - у РНБО попередили про підготовку росією балістичного обстрілу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3.5м/с
73%
747мм
Популярнi новини
"Цю війну росія без тиску не завершить": Зеленський зустрівся з конгресменамиPhoto24 вересня, 02:22 • 14218 перегляди
Що святкують 24 вересня в Україні та світі24 вересня, 02:58 • 11533 перегляди
Розбіжність у 73,5 млн грн: скільки насправді НСЗУ виплатила клініці Odrex?24 вересня, 06:00 • 29145 перегляди
Топ-5 простих рецептів осіннього печиваPhoto06:25 • 26694 перегляди
Дорогі байки та сотні тисяч від приватних клінік: що приховують декларації ректора НМУ Кучина09:32 • 13557 перегляди
Публікації
Чи має українська зброя перевагу над західною і до чого тут battle-proof?Photo10:30 • 9996 перегляди
Дорогі байки та сотні тисяч від приватних клінік: що приховують декларації ректора НМУ Кучина09:32 • 13723 перегляди
Топ-5 простих рецептів осіннього печиваPhoto06:25 • 26862 перегляди
Розбіжність у 73,5 млн грн: скільки насправді НСЗУ виплатила клініці Odrex?24 вересня, 06:00 • 29312 перегляди
Хвороба Альцгеймера: які симптоми мають насторожити та що може знизити ризик
Ексклюзив
23 вересня, 16:32 • 56310 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Сибіга
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Європа
Польща
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян показала свої знамениті вигини в рожевому бікіні та відпочинок з ГамільтономPhoto23 вересня, 14:01 • 36748 перегляди
Арнольд Шварценеггер знову відвідав Октоберфест і диригував оркестромPhoto23 вересня, 12:38 • 44323 перегляди
"Не схожий на жодну роль": Том Круз відверто розповів про свій новий фільм від оскароносного режисераVideo23 вересня, 11:36 • 46071 перегляди
Трампа-молодшого хочуть допитати через гроші на весілля від олігарха зі зв'язками з путіним23 вересня, 07:19 • 53125 перегляди
Джордж Лукас планував ще три фільми "Зоряних війн", але "вирішив піти" з режисуриVideo23 вересня, 05:39 • 53349 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Starlink
Опалення
Forbes
Fox News

Данія прогнозує розширення масштабів гібридної війни з боку росії

Київ • УНН

 • 832 перегляди

Данська розвідка очікує частіших і небезпечніших кібератак та диверсій росії проти Заходу й НАТО. Ризик обмеженого нападу зростає.

Данія прогнозує розширення масштабів гібридної війни з боку росії
Фото ілюстративне

Служба оборонної розвідки Данії прогнозує розширення масштабів гібридної війни з боку росії на країни Заходу. Про це йдеться у новій оцінці загроз, передає УНН. 

Ситуація в галузі безпеки ще більше погіршилася. росія посилила застосування диверсій, руйнівних кібератак та нападів на цілі в Європі за допомогою дронів. Гібридна війна набирає обертів. Це стосується, наприклад, відбитого нападу дронів на аеропорт Лейпциг/Галле, який, за даними німецької влади, планувався в росії протягом кількох місяців. росія стала більш схильною до ризику. Російські дрони, а в окремих випадках навіть ракети, були збиті в країнах НАТО, що межують з Україною

- йдеться у звіті.

У розвідці передбачають, що росія має намір ще більше ескалувати свою гібридну війну. 

Дотепер росія переважно здійснювала гібридні атаки проти цілей на Заході з метою посіяти страх та зменшити громадську підтримку України. росія почала все активніше намагатися безпосередньо перешкоджати надходженню цієї підтримки, наприклад, шляхом саботажу підприємств оборонної промисловості або залізниць, якими транспортується військова техніка до України. Розвідка оцінює, що в найближчі місяці росія ще більше активізує свою гібридну війну, здійснюючи частіші атаки проти Заходу та НАТО, що матимуть більш серйозні наслідки для постраждалих країн, ніж раніше. Це може, наприклад, включати руйнівні кібератаки з серйозними наслідками для життєво важливих функцій суспільства та диверсійні атаки з високим ризиком жертв

- додали у розвідці.

Також у розвідці зазначили, що існує низький, але зростаючий ризик того, що росія розпочне обмежену військову атаку проти однієї або кількох країн НАТО, які межують з росією. Це може статися навіть у тому випадку, якщо росія продовжить війну проти України і не створить необхідного потенціалу для ведення регіональної війни.

Обмежений військовий напад буде відчайдушним кроком з боку росії і, подібно до ескалації гібридних атак, потенційно може відбутися протягом найближчих місяців. Метою такого нападу буде відвернути європейські ресурси від підтримки України та розколоти НАТО, якщо альянс не зможе домовитися про спільну відповідь

- зазначили у розвідці.

У розвідці прогнозують, що обмежений військовий напад може, наприклад, відбутися у вигляді поодиноких ударів росії з використанням зброї великої дальності по інфраструктурі, яка відіграє важливу роль у наданні підтримки Україні. Згодом росія може стверджувати, що ракети влучили виключно на територію НАТО, оскільки їх траєкторія була зміщена Україною. Також може йтися про так звану операцію під "фальшивим прапором", коли росія, наприклад, використовує дрони українського виробництва для нападу на країну НАТО.

Нагадаємо

росія розпочала нову хвилю атак на європейські заводи з виробництва озброєнь під виглядом правдоподібного заперечення причетності. 

Павло Башинський

Світ
Теракт
Вибухи
Кібератака
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
НАТО
Данія
Європа
Україна