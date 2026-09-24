Данія прогнозує розширення масштабів гібридної війни з боку росії

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Служба оборонної розвідки Данії прогнозує розширення масштабів гібридної війни з боку росії на країни Заходу. Про це йдеться у новій оцінці загроз, передає УНН.

Ситуація в галузі безпеки ще більше погіршилася. росія посилила застосування диверсій, руйнівних кібератак та нападів на цілі в Європі за допомогою дронів. Гібридна війна набирає обертів. Це стосується, наприклад, відбитого нападу дронів на аеропорт Лейпциг/Галле, який, за даними німецької влади, планувався в росії протягом кількох місяців. росія стала більш схильною до ризику. Російські дрони, а в окремих випадках навіть ракети, були збиті в країнах НАТО, що межують з Україною - йдеться у звіті.

У розвідці передбачають, що росія має намір ще більше ескалувати свою гібридну війну.

Дотепер росія переважно здійснювала гібридні атаки проти цілей на Заході з метою посіяти страх та зменшити громадську підтримку України. росія почала все активніше намагатися безпосередньо перешкоджати надходженню цієї підтримки, наприклад, шляхом саботажу підприємств оборонної промисловості або залізниць, якими транспортується військова техніка до України. Розвідка оцінює, що в найближчі місяці росія ще більше активізує свою гібридну війну, здійснюючи частіші атаки проти Заходу та НАТО, що матимуть більш серйозні наслідки для постраждалих країн, ніж раніше. Це може, наприклад, включати руйнівні кібератаки з серйозними наслідками для життєво важливих функцій суспільства та диверсійні атаки з високим ризиком жертв - додали у розвідці.

Також у розвідці зазначили, що існує низький, але зростаючий ризик того, що росія розпочне обмежену військову атаку проти однієї або кількох країн НАТО, які межують з росією. Це може статися навіть у тому випадку, якщо росія продовжить війну проти України і не створить необхідного потенціалу для ведення регіональної війни.

Обмежений військовий напад буде відчайдушним кроком з боку росії і, подібно до ескалації гібридних атак, потенційно може відбутися протягом найближчих місяців. Метою такого нападу буде відвернути європейські ресурси від підтримки України та розколоти НАТО, якщо альянс не зможе домовитися про спільну відповідь - зазначили у розвідці.

У розвідці прогнозують, що обмежений військовий напад може, наприклад, відбутися у вигляді поодиноких ударів росії з використанням зброї великої дальності по інфраструктурі, яка відіграє важливу роль у наданні підтримки Україні. Згодом росія може стверджувати, що ракети влучили виключно на територію НАТО, оскільки їх траєкторія була зміщена Україною. Також може йтися про так звану операцію під "фальшивим прапором", коли росія, наприклад, використовує дрони українського виробництва для нападу на країну НАТО.

Нагадаємо

росія розпочала нову хвилю атак на європейські заводи з виробництва озброєнь під виглядом правдоподібного заперечення причетності.