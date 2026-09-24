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Дания прогнозирует расширение масштабов гибридной войны со стороны россии

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Датская разведка ожидает более частых и опасных кибератак и диверсий россии против Запада и НАТО. Риск ограниченного нападения возрастает.

Дания прогнозирует расширение масштабов гибридной войны со стороны россии
Фото иллюстративное

Служба военной разведки Дании прогнозирует расширение масштабов гибридной войны со стороны россии против стран Запада. Об этом говорится в новой оценке угроз, передает УНН. 

Ситуация в сфере безопасности еще больше ухудшилась. россия усилила применение диверсий, разрушительных кибератак и нападений на цели в Европе с помощью дронов. Гибридная война набирает обороты. Это касается, например, отраженной атаки дронов на аэропорт Лейпциг/Галле, которая, по данным немецких властей, планировалась в россии в течение нескольких месяцев. россия стала более склонной к риску. российские дроны, а в отдельных случаях даже ракеты, были сбиты в странах НАТО, граничащих с Украиной

- говорится в отчете.

В разведке предполагают, что россия намерена еще больше эскалировать свою гибридную войну. 

До сих пор россия в основном осуществляла гибридные атаки против целей на Западе с целью посеять страх и уменьшить общественную поддержку Украины. россия начала все активнее пытаться непосредственно препятствовать поступлению этой поддержки, например путем саботажа предприятий оборонной промышленности или железных дорог, по которым военная техника транспортируется в Украину. Разведка оценивает, что в ближайшие месяцы россия еще больше активизирует свою гибридную войну, осуществляя более частые атаки против Запада и НАТО, которые будут иметь более серьезные последствия для пострадавших стран, чем ранее. Это может, например, включать разрушительные кибератаки с серьезными последствиями для жизненно важных функций общества и диверсионные атаки с высоким риском жертв

- добавили в разведке.

Также в разведке отметили, что существует низкий, но растущий риск того, что россия начнет ограниченную военную атаку против одной или нескольких стран НАТО, граничащих с россией. Это может произойти даже в том случае, если Россия продолжит войну против Украины и не создаст необходимого потенциала для ведения региональной войны.

Ограниченное военное нападение станет отчаянным шагом со стороны россии и, подобно эскалации гибридных атак, потенциально может произойти в ближайшие месяцы. Целью такого нападения будет отвлечь европейские ресурсы от поддержки Украины и расколоть НАТО, если альянс не сможет договориться о совместном ответе

- отметили в разведке.

В разведке прогнозируют, что ограниченное военное нападение может, например, произойти в виде одиночных ударов россии с использованием оружия большой дальности по инфраструктуре, играющей важную роль в оказании поддержки Украине. Впоследствии россия может утверждать, что ракеты попали исключительно на территорию НАТО, поскольку их траектория была изменена Украиной. Также речь может идти о так называемой операции под "чужим флагом", когда россия, например, использует дроны украинского производства для нападения на страну НАТО.

Напомним

Россия начала новую волну атак на европейские заводы по производству вооружений под видом правдоподобного отрицания причастности. 

Павел Башинский

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